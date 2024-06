Lesní divadlo nerozjezdili buldozerem ale lesní frézou

Schválně, najdete deset rozdílů? Já našla jenom jeden. Mnohem zajímavější je komunikace s původcem „divadelní“ pohromy a obsah tajemné Fb stránky Lesní divadlo Krč.

Buldozer – foto Vlastimil Panc

Co říká Wikipedia

Dozery (česky shrnovače) jsou traktorové stroje, sloužící k rozhrnování, hrnutí zeminy, popř. k demolici. Jejich pracovním nástrojem je radlice, někdy bývají opatřeny i rozrývačem. Vesměs se pohybují na pásovém podvozku.

Buldozery - Radlice je kolmá ke směru jízdy, lze s ní hýbat směrem nahoru a dolu. Hrubě urovnávají terénní nerovnosti, zeminu mohou přemisťovat (hrnout) o krátké vzdálenosti (cca 50 m). Jsou to pásové traktory opatřené vpředu širokou radlicí.

Lesní fréza – foto z webu agriforest.cz – umožňuje likvidovat lesní porost až do průměru 60 cm

Lesní fréza umožňuje vyčistit zarostlý, neudržovaný pozemek s náletovými dřevinami a to ve svazích až do sklonu 35 stupňů od dřevní hmoty (keře a stromy až do průměru 60 cm). Frézování likviduje kořeny do hloubky.

Foto z roku 2001 – před dokončením restitučního řízení – Měsíčník modré pyramidy

Co říká pan Developer Jakub Sklenka

Práce na Lesním divadle byly provedeny odbornou firmou s cílem znovu zpřístupnit Lesní divadlo svému původnímu účelu. Za tím účelem jsme jako rodina navazující na odkaz našeho předka navázali spolupráci s místním Sokolem a Skauty a máme zájem v následujících letech postupně Lesní divadlo zase zprovoznit. Prvním krokem bylo jeho vyčištění od náletových dřevin, zmlazení dřevin. Nebyly káceny vzrostlé stromy a nebyly ničeny původní stupně hlediště.

Jeden ze stromů v hledišti Lesního divadla pokácený motorovou pilou

V celém Velkém Háji došlo k vyčištění a zpřístupnění pěších stezek, které budou v následujících dnech doplněny o navigační cedule. I zde je možné namítnout, že „vše není uklizeno“ na hrabičky. Lesní frézy štěpkují a na místě ponechávají dřevní hmotu k přirozenému rozkladu.

Třísky v hledišti Lesního divadla vedle 40 cm pravítka. Ty se budou rozkládat hodně dlouho.

Jaká je skutečnost?

Pokud práce prováděla odborná firma, je s podivem, že neobnovila původní hliněné stupně hlediště, zničené dvojím přejetím těžkou lesní technikou poprvé v roce 2015, podruhé letos. Typické je, že pan Developer odbornou firmu na rekonstrukci lesních divadel nejmenoval.

Místní skauti, kteří 25.5.2024 ve Velkém háji pořádali pro děti akci Pohádkový les vůbec nevěděli, že v lese nějaké divadlo existuje.

Vzrostlé stromy káceny byly, pařezy odřezané motorovou pilou to jasně dokazují.

Zda přejetí těžkou lesní frézou mohou křehké hliněné stupně na 45 stupňovém svahu přežít si domyslete sami.

Stezky ve velkém Háji byly pouze rozježděny těžkou lesní technikou. Odklizeno bylo několik stromů, které již před několika lety popadaly přes jednu již léta zcela zarostlou cestu a jeden bývalý úzký protipožární průsek a které správce lesa ani po upozornění neodklidil, ačkoli zde hrozilo vážné zranění cyklistů, protože kmeny ležely cca 30 cm nad zemí na úzké, léta neudržované cestičce ve velmi prudkém kopci. Na údajně vyčištěných cestách se válejí stovky několik metrů dlouhých pozůstatků náletových dřevin a těžkou technikou urvaných taktéž několik metrů dlouhých výmladků z pařezů po těžbě z roku 2015.

Takto vypadá těžkou lesní technikou vyčištěná cesta

Co říká Fb stránka Lesní divadlo Krč

Odkaz na tuto stránku mi dal pan Developer. Pozoruhodné jsou již úvodní informace. Jsou zde uvedeny Státní lesy, ačkoliv lesní divadlo leží na soukromém pozemku a sousedí s městským. Dále je zde uvedeno Divadlo performativního umění, které google nedokázal najít, takže neexistuje.

Stránka byla vytvořena 4. března 2024. Podle diskutujících na Fb stránce Praha - Braník tuto stránku zřídil a obsluhuje sám Developer Jakub Sklenka.

První příspěvek ukazuje fotografii divadla před revitalizací – tedy rozježděním lesní frézou.

Revitalizace a obnova Lesního divadla

Od 15.3. do 31.3.2024 probíhají na pozemcích 2573/1 a 2572/1 v katastru Krč práce spojené s obnovou a revitalizací Lesního divadla.

Postup revitalizace byl konzultován se správcem lesních porostů, který záležitost konzultoval na MHMP.

Revitalizace Lesního divadla je i za podpory kanceláře starosty MČ Prahy 4.

Lesní divadlo by v tomto roce mělo opět ožít a nabízet občanům Prahy 4 kulturní a společenské akce.

O prvních akcích tohoto typu budou probíhat informace prostřednictví FB stránky „Lesní divadlo Krč“.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na nové začátky Lesního divadla 🙂

Skutečnost: Správce lesních porostů v mezidobí mezi těžbou 2015 a letošní v lese nevyvíjel naprosto žádnou viditelnou činnost, kromě rozřezání několika stromů, pokud ve vichřici padly přes některou z několika málo zpevněných cest, kterými projížděl občas autem. Jak je správce lesa kompetentní v oboru rekonstrukce lesních divadel je otázka. Jak jsou na MHMP kompetentní posuzovat revitalizaci lesního divadla za použití lesní frézy je další otázka.

Můj první komentář:

Větší část hlediště byla rozježděna lesní frézou a je posetá ostrými dvaceti až čtyřiceti centimetrovými úlomky dřeva. Tam by si mohl letos sednout pouze fakír. Jeviště bylo srovnáno buldozérem, či jiným stavebním strojem a je tam v některých místech navezen či nahrnut až metr hlíny. Po každém dešti a obzvlášť přívalovém, jaké jsou v teplejší části roku obvyklé, tam bude po kotníky bahna.

Lesní divadlo Krč odpovídá:

Dobrý den, lesní fréza se v blízkosti divadla nepohybovala. V hledišti jsou naštěpkovány nálety. Jedná se o dřevní hmotu, která se rozloží.

Povrch hlediště Lesního divadla po revitalizaci – sedátka pro fakíry.

Moje reakce na odpověď:

Vzhledem k tomu, že lesní fréza zničila na většině hlediště původní stupně amfiteátru, bude delší posezení na šikmé ploše velmi, velmi nepohodlné i pro ty fakíry.

Skutečnost Jak ukazují fotografie, lesní fréza se po hledišti lesního divadla projela. Na fotografiích je položené 40 cm pravítko. Obří štěpky z tvrdého dřeva se budou rozkládat několik let.

Pohled na hlediště Lesního divadla po revitalizaci

Zkouška připravenosti lesního divadla na letošní provoz

Vzhledem k tomu že Fb stránka Lesní divadlo Krč sebevědomě tvrdila, že Lesní divadlo se otevře ještě letos, vydala jsem se hlediště rozšmelcované lesní frézou vyzkoušet na vlastní tělo. Vyrazila jsem vybavena cestovním podprdelníkem a 40 cm dlouhým pravítkem.

Na místě jsem udělala nejprve několik fotografií povrchu hlediště se zakomponovaným pravítkem, aby byla vidět na fotkách skutečná velikost obřích třísek a urvaných 5 a více cm silných kmínků po rozježdění lesní frézou. Při bližším ohledání zdevastovaného prostoru jsem si všimla že několik kmínků bylo pokáceno, tedy odříznuto motorovou pilou.

Sedla jsem si v hledišti na cca 45stupňovém svahu na podprdelník. I přes něj jsem cítila, že sedím na nepříjemně hrbolatém povrchu. S hořkým úsměvem jsem si uvědomila, že sedím na fakt hodně šikmé ploše. Chodidly jsem se musela zapírat do svahu, což nebylo příjemné. Nastavila jsem si budík na 10 minut. Už po pěti minutách mě začaly pobolívat lýtkové svaly. Po deseti minutách jsem byla ráda, když jsem mohla vstát, uklidit podprdelník a odejít. Představa, že by Lesní divadlo mohlo bez opětovného vybudování stupňů hlediště amfiteátru sloužit svému účelu je čistá fikce.