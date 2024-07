Eurovolby: vyšší zájem Čechů o Evropu, nebo „jen“ políček parlamentním stranám?

Obvykle, než se pustím do hodnocení čehokoliv, počkám si pár dnů nebo týdnů. Nejinak to mám s evropskými volbami. Co stojí za to s drobným odstupem připomenout?

Úspěch stran vládní koalice není tak sladký, jak bychom si přáli, ale říká se tomu daň za vládnutí. Ta je tím vyšší, čím víc vláda dělá nepopulární kroky.

Ani úspěch hnutí ANO není tak sladký, jak by si v hnutí přáli. Konečných 26 % je na hony vzdáleno od definice drtivého úspěchu, který by slušel opozičnímu lídrovi v době nepopulárních vládních reforem. Navíc tahanice ohledně členství ve frakcích, korunované založením společné frakce s Le Penovou a Orbánem, tomu také nepřidávají. Je to takové - řekněme – nevítězství.

Ovšem úspěch Filipa Turka je skutečně úspěchem Filipa Turka, než že by byl úspěchem Motoristů a Přísahy. Není to však o nic menší úspěch – Turek je dalším z řady nováčků, kterým se povedlo uštědřit lekci zavedeným politickým subjektům. Proč? Našel téma, které je pro velkou skupinu lidí důležité, a dokázal na něj reagovat. Vlastně na něm postavil celou kampaň, což je umění. Navíc korunované získaným mandátem.

Úspěch komunistů je naopak neúspěchem hnutí ANO a Sociální demokracie, které si nechaly přetáhnout levicové voliče od hráče, od něhož nečekal už nikdo nic, tím méně proměněnou kandidaturu. Podobně jako nebude euroúspěch stačit Motoristům a Přísaze k raketovému průlomu do národní politiky, nepodaří se to ani komunistům. Navíc jim bude scházet výrazná tvář, Kateřina Konečná má na pět let předplacenou letenku Praha-Brusel.

Sečteno a podtrženo: volební účast 36,45 % je rekordní. Rozdělení křesel: ANO- 7, Spolu - 6 (z toho ODS - 3), Přísaha/Motoristé - 2, Stačilo! - 2, STAN- 2, Piráti - 1, SPD/Trikolora - 1. O čem to svědčí? Řada lidí je naštvaných na všechny parlamentní party. Proto ten úspěch neparlamentních kandidátů. Pro všechny je to důrazný políček před podzimní krajskými volbami. Jakkoliv by rekordní účast sama o sobě mohla působit jako potěšující fakt, je potřeba dívat se ne jen na samotné číslo, ale i na to, z čeho se skládá. Největší výzvou pro národní i evropské reprezentanty našich politických subjektů je, aby budoucí vyšší účast v eropských volbách nebyla hnána naštvaností, ale uvědomění si důležitosti evropské politiky pro život u nás doma – doma v České republice, doma v Evropě.