Tři místo jednoho aneb předvolební „férovka“ v České televizi

Včera večer proběhla na naší veřejnoprávní televizi poslední debata k volbám do Evropského parlamentu, které v České republice odstartují již dnes úderem 14. hodiny. Debatu s poněkud vznešeným názvem Superdebata o vztahu národní a evropské politiky mohli diváci sledovat na programech ČT1 i ČT24.

Přestože jsem už delší dobu rozhodnutý, komu svůj hlas v evropských volbách dám, „superdebatu“ jsem si včera po osmé hodině se zájmem pustil. Co mě však překvapilo hned na začátku, byla sestava jejích účastníků. Člověk by totiž očekával, že pozváni budou lídři kandidátek do evropských voleb, případně ti, kteří se nachází na některém z jejích předních míst. Místo toho však moderátorka Jana Peroutková divákům představila lídry současných stran z české Poslanecké sněmovny (s jednou výjimkou: za hnutí ANO přišel místo Andreje Babiše místopředseda Karel Havlíček).

Což mi přišlo vůči neparlamentním stranám ne úplně fér, neboť dle předvolebních průzkumů mají některé z nich rovněž reálnou šanci překročit v eurovolbách potřebnou pětiprocentní hranici. A především mi přišlo úplně nesmyslné, když za koalici Spolu byli do debaty pozváni lídři všech tří stran, kteří ji tvoří, tedy Petr Fiala, Markéta Pekarová Adamová i Marian Jurečka. Koalice Spolu tak měla oproti zbylým čtyřem pozvaným stranám trojnásobné zastoupení a logicky tak měla v debatě k dispozici i trojnásobné množství časového prostoru. Byť zastánci naší veřejnoprávní televize často tvrdí, že je nejobjektivnějším médiem, které nikomu nestraní, tento příklad názorně ukazuje, že tomu tak ne vždy je.

Co se pak týká samotné „superdebaty“, nic moc suprového na ní nebylo, spíše šlo o běžný standard politických debat u nás, ať už probíhají na kterékoliv televizní stanici. Tedy že si její účastníci skáčí do řeči, na otázky moderátorů odpovídají vyhýbavě a navzájem se obviňují ze lží. Asi nejzábavnějším momentem bylo z mého pohledu to, když Karel Havlíček na dotaz ohledně budoucího českého eurokomisaře či eurokomisařky odpověděl, že nejvhodnějším kandidátem na tento post by byl Petr Fiala. Tato funkce by totiž předsedovi ODS sedla a navíc by kvůli ní musel rezignovat na post premiéra, což by bylo pro Českou republiku jedině dobře. S čímž bezezbytku souhlasím.