Dominik Hašek prý nevěděl o tom, koho československý předlistopadový režim podporoval...

Když dnes Dominik Hašek žádá ruské sportovce, aby odsoudili invazi Ruska na Ukrajině, neměl tedy i on sám v 80. letech odsoudit totalitní praktiky u nás?

Česká republika žije v těchto dnech mistrovstvím světa v ledním hokeji, v Praze i v Ostravě dnes vyvrcholí boje v základních skupinách, které určí konečné složení čtvrtfinalových dvojic. V souvislosti s blížícími se boji o medaile se občas objeví spekulace ohledně toho, nakolik by je ovlivnili hokejisté Ruska, kteří kvůli invazi jejich země na Ukrajině již třetím rokem na světovém šampionátu startovat nemohou.

Pokud nastolíte v nějaké internetové diskusi otázku ohledně toho, zda by ruským a běloruským hokejistům měl být i přes Putinovu agresi start na šampionátu umožněn, zpravidla převážná většina diskutérů odpoví, že nikoliv, a pokud někdo vysloví názor odlišný, obvykle je nálepkován jako proruský kolaborant nebo minimálně ten, kdo fandí Putinovi a podporuje i jeho válečná zvěrstva na Ukrajině. Může přitom stokrát opakovat, že agresi Ruska na Ukrajině odsuzuje, ale nechápe, proč by kvůli tomu měli být trestáni i ruští či běloruští sportovci, kteří nemohou za to, v jaké zemi se narodili.

Proto možná bylo pro některé lidi překvapivé, když dva bývalí výborní čeští hokejisté, Vladimír Růžička a Jiří Králík, kteří v roce 1985 patřili k hlavním oporám československého týmu, jenž na šampionátu v roce 1985 v Praze vybojoval zlaté medaile, veřejně vyslovili názor opačný. Vladimír Růžička, který bude v letošních volbách do Evropského parlamentu kandidovat za stranu PRO, na téma neúčasti Ruska na hokejovém světovém šampionátu, pro televizi CNN Prima News prohlásil: „Vadí mi to. Sportovci nemůžou za to, jaká je situace mezi Ruskem a Ukrajinou.“ (viz odkaz zde)

Bývalý brankář Jiří Králík, který se politicky nijak neangažuje, pak mluvil v rozhovoru pro iDnes v podobném duchu. Doslovně prohlásil: „Bez Rusů to není ono! Když my porazili sbornou, celý národ to vnímal jako určitý odpor vůči hegemonovi. Podle mě je vyřazení ruských sportovců..., hledám ten správný výraz – popření staroolympijské myšlenky. Protože když byly starověké olympijské hry, tak se všude zastavily války. Na nějakou dobu před i po, aby se na hry dostali všichni. Sportovci za tyhle situace nemůžou, to je na politicích.“



Toho, kdo aspoň okrajově tohle téma sleduje, asi nepřekvapí, že jiný bývalý vynikající hokejový brankář Dominik Hašek má na tuto otázku názor diametrálně odlišný. V rozhovoru pro iDnes TV ve speciálním pořadu s názvem Zakázané uvolnění nejenom, že zákaz startu hokejistů Ruska a Běloruska na mistrovství světa schvaloval, ale navíc si postěžoval, že některé sportovní organizace (například tenisové ATP a WTA), které start sportovců těchto zemí na světových soutěžích umožňují, dělají reklamu Putinově agresi. A na konto kanadsko-americké NHL opětovně prohlásil, že je spoluzodpovědná za zabíjení ukrajinských občanů (je ovšem zvláštní, že na něco takového Hašek „zapomněl“ v lednu letošního roku, když při pobytu v USA přijal nabídku slavnostně zahájit zápas NHL mezi Buffalo Sabres s Chicagem Blackhawks).

Nejzajímavější část rozhovoru mně však přišla ta, když moderátor pořadu Zakázané uvolnění Haškovi připomenul, že i on sám byl v 80. letech reprezentantem státu, v němž pamoval totalitní režim, byli v něm političtí vězni, a šlo o stát, který byl spojencem Sovětského svazu, jenž tehdy vedl agresivní válku v Afghánistánu. Navíc tehdejší Československo aktivně spolupracovalo s nedemokratickými režimy na Kubě, v Angole, v Nikaragui či Libyi, kam mimo jiné posílalo své vojenské poradce. Když dnes žádá ruské sportovce, aby odsoudili invazi Ruska na Ukrajině, neměl tedy i on sám v 80. letech odsoudit totalitní praktiky u nás?

A co na to nesmiřitelný bojovník proti startům ruských sportovců v dnešní době odpověděl? Že tehdy reprezentoval totalitní režim s politickými vězni, si uvědomuje, nicméně ohledně toho dalšího na moderátorovu otázku odpověděl: „Musíte vnímat, jaké jsem měl znalosti nebo co jsme věděli. Ale o tom, co říkáte, nevím nebo jsem nevěděl.“

Co na to říci? Zkrátka a jednoduše: odpověď, hodná kandidáta do Senátu (za stranu TOP 09). Bude-li Dominik Hašek na podzim do horní parlamentní komory zvolen, určitě se tam neztratí...