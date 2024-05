Xaver Veselý a Pavel Novotný...

V naší politice mluví sprostě kdekdo a uráží kdekoho. Šlo to od nejvyššího postu před časem a jde to i nadále do politiky v nižších úrovních.

Xaver Veselý a Pavel Novotný... Společný jmenovatel pánů Xavera a Pavla-veřejné urážky osob do medií. Urážení a eventuální omluvu udělají druhý den až se to oběma hochům Xaverovi i Pavlovi v jejich výbojných palicích rozleží, případně až se dozví, že by mohli být vyhozeni z výhodných míst.No jistě, je přece výhodnější zamávat bílým praporem-bude nám prominuto a jsme v tisku, jsme vidět, o to nám jako hercům jde. Ale u obou je, myslím, možný různý způsob myšlení, vzhledem k historii jejich života. U Veselého Xavera jsem si pustil jeho 13. komnatu, tedy jeho lidskou zpověď, která je na internetu, chtěje poněkud pochopit jeho jednání. Xaver Veselý se mi jeví jako člověk, který své jisté tělesné nedostatky, vlastně tělesné přebytky, kompenzuje enormní snahou o uplatnění v zaměstnání které dělá, těší ho jeho přátelství s mocnými, dodává mu to sebedůvěru, která byla nabourávána od mládí už ve školním kolektivu. Děti dovedou být až krutě posměvačné a v jeho případě se to dělo. Hovoří o tom v dokumentu. Jeho sprostota k paní Vašáryové ? Je pochopitelně neomluvitelná u dospělého muže.Ale co se děje v jeho mozku, zda-li to není jeho stavem vypěstovaná averse k ženám, kdy patrně nedosáhl úspěchu, zda-li vůbec někdy, samota, obava z předčasné smrti díky jeho enormní váze, jak mu řekl lékař, tedy stres kompenzovaný, třeba nedostatečně, pracovními úspěchy, to vše mohlo být v jistém okamžiku příčinou toho jeho morálního selhání.Mohlo-ale také nemuselo. A Novotný ? Je ženatý, má dvě děti.Tedy rodina. A snad stabilní. Myslím, že hodně lidí ho má za afektovaného herce a poloblázna.Jeho urážek do různých stran už ale bylo docela dost.Říci ale něco tak sprostě hulvátského ženě nemocné rakovinou by měla být pro politika konečná.Jenom se divím a nejsem zdaleka sám, že se s ním bratříčkuje Fiala, dokonce i pan prezident a jeho chování na veřejnosti je, či zatím bylo tolerováno.Ale ...u Řeporyjce Novotného mám pocit, že se ve většině doby svého působení jako starosty nechoval nečestně.Tento pocit nemám u Xavera Veselého.