George Orwell 2024_2034_2044...

To by možná napsal Orwell, kdyby žil nyní.Jistě, nekontrolují nás soudruzi, nejsme zavírání pro svůj odlišný názor, policie nám neklepe na okno a nekouká do talíře ale....

V komunismu musel být oficiální názor na politiku jediný a když jsi měl hochu názor jiný narazils. Teď je to skoro opak, diskutuje se problém a je tam chlapík pro, druhý proti a názory se fackují, podle stranické příslušnosti. A ty kmán, šachový pion, sedlák ve věčné hře mocných, kdesi hluboko v podhradí, nejsi schopen rozlišit pravdu, protože neznáš detaily, neznáš objektivní skutečnost, nesdělí ti ji ani jedna ze stran. Jednak je nezná a jednak kope za svůj team, tedy lže tak jak se hodí jemu a jeho straně. Jsme masírování očima a hlasy reklamy, / viz třeba ječivá a hrůzná Alza .cz /, sledováni bdělýma očima kontrolních kamer, které na nás koukají možná i z haluzí okolních stromů, místo jména jsme čísla, hesla, a to minimálně na 8 písmen, jedno velké písmeno, minimálně dvě čísla, napsal jsi ho? .....Ale hochu heslo je slabé, tak ještě jednou a přidej apostrof, piny, puky, cookies, vy nemáte OKU - kod ? Vy neznáte sim kod ? Nemáte ještě QR kod.?.. Ale to je nezodpovědné- tak kontrola- co vidíte na obrázku, zaškrtněte kolik vidíte koloběžek a zakrtněte, že nejste stroj. Hesla, hesla, potvrzení, že jste, že žijete jako číslo, sledují vás tracking cookie, 75 procent webů vás sleduje furt a furt. Na své kartě Clubcard, Mastercard a bůhví jaké Card se honíte s davem jako fretky ...ejhle levnější mléko, považte 9,80 kč pro vás.Ti chytří kteří to řídí, nás dobře znají a usměrňují naše kroky přes levnější žrádlo támhle, či levnější fusekle onde. Ale...kolik důvěřivců, především starších, ale nejenom, bylo napáleno různými šejdíři, darebáky, a jistě i počítačovými odborníky či maniaky a byly jim odsáty peníze z účtu přes všechna hesla, piny či nepiny, potvrzení, že jste člověk atd.Vše záleží na lidské povaze a ta je od věky věků stejná od plusů do početných minusů. A další reklamy přímo neuvěřitelné, hrající na citlivou stránku člověka -zdraví především...a že jich je .... Děda na internetu, patrně zrovna odebraný z domova důchodců, nemající o medicině ani potuchy, ale představený čtoucí veřejnosti jako věhlasný profesor žijící ve svých 110 letech v neutuchající pohlavní svěžesti, doporučuje třeba nový OPODELDOK, kterým omládnete o padesát let...a pro vás pane zatočte kolem-ejhle máte slevu 50 procent, platíte jenom 850 kč.A další reklamy a další podobné potrhlé nápady.Mají úspěch? Patrně ano. Jinak by tyto a podobné nesmysly nebyly inzerovány. Pod heslem co není zakázáno, je povoleno.Ale v mnohých případech je povolena vyslovená nepravda-lež.Část lidstva byla a je nepoučitelná... Velký Orwele věděl jsi co bude v roce 1984, ale netušil jsi jak to bude vypadat po roce 2024 neřku -li v letech dalších....