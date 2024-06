Hloupost, nebo snaha zaujmout originalitou ?

Občas dostávám na internet nějaké vtípky, zprávy rozhořčených, mně neznámých lidí, kteří se rozčilují nad zprávami v tisku, o hovorech v parlamentu a podobně.Většinou to mažu. Ale...

Zrovna nedávno musel sežrat můj internet fotky našich předních politiků oblečených do bizarních triček a mikin které měly charakterizovat sympatie dotyčného pro určité vládní kroky.

Hokokrevně rozhodná ministryně Černochová v mikině s letadlem F 35 na hrudi, promenující se po parlamentu, dokonce fotografována s darem téhož trikotu, který podává svému parlamentnímu kolegovi Babišovi, kterému a jeho ANO, se tím šláplo na kuří oko.



Jindy opět paní Černochová, v červených botičkách opásaná rudým páskem , s tímtéž F 35, a jak jsem ještě přečet, s nápisem -NEJOBLÍBENĚJŠí HOLKA V ALIANCI.



Pozadu nezůstává paní atomově radioaktivní Dr.Drábová v mikině s nápisem FUCK YOU PUTIN.



Paní Pekarová-Adamová v bílé bluzičce s kladivem a okoralým banánem na hrudi tvaru srp a kladivo-s nápisem UŽ NIKDY FRONTA NA BANÁNY-SBOHEM SOUDRUZI.

Podobně ministr zahraničí Lipavský, plus ministr Sikela a jiní pánové fotografováni v bluzách s českým lvem podávající dělostřelecké granáty.



A nakonec dojetím vzlykající pan Zelenskyj, který si může odvézt v pravdě skvostný dar -černé triko s nápisem RUSKO JE TERORISTICKÝ STÁT, věnovaný paní Pekarovou- Adamovou.To patrně pan Zelenskyj před tím nevěděl.



Doufám, že většina obyvatel našeho národa je natolik humáně a empaticky uvažující, že kroky vlády vůči Ukrajině oceňuje, a že s nimi souhlasí. Není proto třeba dělat nahoře zmíněné komedie.

Naši politici by se neměli snižovat k vzájemnému urážení, škodolibosti a radosti z neúspěchu druhého, ale snažit se za všech okolností o kritické a objektivní myšlení, protože to je základní podmínkou zdaru lidského konání.O to by především jak vládním stranám, tak opozici mělo jít.



Vrátím se k nadpisu. Tedy-hloupost nebo originalita? Myslím obojí. Na vesnický majáles, po kterém bude následovat hospodská tancovačka, snad možné. Na vrcholnou politiku-trapné...