Co by na to řekl tatík Klapzuba...

Na dnešní fotbal.Na mistrovství Evropy, na mančafty, na kluky kteří se tam honí za mičudou, na prachy, které tam všude tečou, na fauly před kterými by utekl i náčelník Birimarataora, na řvoucí tribuny, na sudí, atd.

Co by řekl těm svým klukům, kdyby nastoupili proti Engličanům, nebo Španělům, nebo Portugalcům, nebo Belgičanům, nebo-já nevím, třeba Indiánům.....Řekl by .

„ Kluci hrajte jak nejlíp umíte, musíte udělat radost mámě a potom taky těm klukům u nás na vesnici a panimámě Voráčkový, která vám drží palce“.To by stačilo.A kluci by vyhráli.



A stalo by se to. A kdyby pak tatíka Klapzubu pozvali vydivení fotbaloví bossové a ouřadové a trenéři a maséři a bývalí kopálisté a fotbaloví teoretikové ke kulatému stolu a hrozně se divili tomu, že ti jejich Engličané, Španělé, Portugalci , nebo Belgičné prohráli s jedenáctkou Klapzubů ,mančaftem, odněkud z českých Kotěhůlek a ptali se tatíka Klapzuby jak vlastně tu jedenáctku připravoval, když dokázali zvítězit. Tatík Klapzuba by řekl jistě znovu:

„ Řek jsem -hrajte jak nejlíp umíte, aby z vás mohla mít radost máma a taky bába Voráčková, která vám drží palce, že se zapomněla nasnídat“.



A bossové by se divili a kroutili hlavami a dělali kroužky barevnými pastelkami na mapě hřiště a čárali že John X měl tehdy a tehdy se otočit a nahrát volnému Johnovi Y a ten, že nekryl prostor na lince Z, že Jack stál špatně a vykročil levou nohou místo pravou a tak dále. A ostatní tlustí vševědoucí bossové by kývali učenými hlavami, v duchu si přepočítávali ztracené peníze za prohraný zápas, mávali barvičkami nad plánem hřiště, a vysvěvětlovali zklamaným divákům proč byl ztracený míč, tedy mičuda, když je to tak jednoduché a nám u stolu jasné .



A tatík Klapzuba by jenom nevěřícně koukal kolik je u jednoho mančaftu bafuňářů a teoretiků a šíbrů a fafjka by mu létala z jedné strany huby do druhé.

A možná by řek :



„Ale pánové fotbal je fotbal, nechte kluky hrát tak jak jim rozum velí, jak chtějí a jak to cítí a jak to umějí a nemalujte ty nesmysly, co by kdo z nich měl udělat a neudělal...



A dejte ty nekřesťanské peníze, které dáváte hráčům, že kopnou do mičudy, klukům na vesnicích i městech ať si za ně udělají malé stadiony s trávníčkem na tu kopálistiku, kam budou mít kdykoliv přístup, ať se proběhnou zakřičí a ztratí panděra. Ať tam chodí na tělocvik, ať je tam furt otevřeno, ať tam můžou kdykoliv s Frantou od vedle, s mámou nebo tátou, nebo se svou holkou vzít mičudu a dělat co chtějí.Ať z toho mají radost.

A ne jak je to v mnohých městech, že stadion je vyhrazen pouze pro první nebo druhou ligu, tedy jednou za měsíc a děcka tam nemají vůbec přístup.A trenér je jenom proto, aby řval vpravo a vlevo a hučel do nich, kdy měl ten a onen udělat to a ono, když mičuda přiletí shora a nebo zdola, jak vyskočit, kdy udělat patičku a kdy ne a jak správně nafilmovat pád, aby to sudí nepoznal....

A hrajte fér, fér, fér........vy sami, sudí a váš mančaft.Nebuďte lakotné držgrešle chamtivci a ješitní mamonáři.A stejně tak váš mančaft“.