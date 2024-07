Jak to vidí izraelská žena...

Telefonoval jsem mé dobré známé Češce, židovce žijící padesát let v Izraeli, abych od ní zjistil jak to v Izraeli v současné době vypadá, jaké jsou názory na válku s Gazou, na současnou politiku a podobně.

„Vře to“ , říká ...“ Mnoho mých známých stávkuje a to často proti Netanjahuovi, odmítá ho, nikam to nevede. Válka v Gaze trvá už příliš dlouho a Izrael má mrtvých už kolem jednoho tisíce vojáků. Já mám vnuka přímo jako vojáka v Gaze, vnučka je v armádě v Izraeli .O mrtvých a raněných Palestincích v Gaze a civilistech a dětech tam, to asi znáš, je to v tisku jistě i u vás, hrůza. Netanjahu a současná vláda, jsou odpovědni za to, že se nepodařilo včas odhalit to co následovalo, ten hrozný atak Hamásu z Gazy 7. října 2023. Z tohoto důvodu odstoupil šéf izraelské výzvědné služby.Netanjahu měl odstoupit hned 8. října 2023, ale zůstává. A bojuje o svoje politické přežití. . . Má pár lidí ve vládě, kterým by slušný člověk ruku nepodal.Čím déle je člověk v politice a speciálně ve vrcholné politice, tím více upadá jeho soudnost, to se přesně myslím hodí i na Benjamina Netanjahua.

„No dobrá“, říkám „ale jak to vidíš, kam to půjde, kdy bude konec“ ?

„To nevím.Měla by být domluva, záruka, smlouva s arabskými státy, které Izrael oficíálně uznávají. Egypt, Jordánsko, Maroko, Spojené arabské emiráty a další, které vyvinou tlak na Gazu, Irán, Libanon, aby byly drženy v budoucnosti na uzdě.Už v roce 2014, dokonce 106 našich generálů navrhlo rozhovory o palestinském státu.Vyšumělo to.

Mlčím . V telefonu je ticho. Po chvíli prohodím.

„Víš, myslím si, že čím déle trvá ta ...nu dobrá ..ta obranná reakce Izraele, tím větší nenávist vznikne u arabských obyvatel v Gaze. S dětí, kterým je teď deset, za sedm deset let, budou další nenávistní mladí lidé, všechno bude v nich jako sopka a bude to nanovo. „



„No“ říká, „v Izraeli žije více než jeden milion Arabů. Já mám mezi Araby hodně dobrých přátel. Věř mi, že více než 95 procent Arabů žijících u nás žije v sounáležitosti s židovským národem. Jsou pro Izrael. Pracují tady, a mají se materiálně mnohem lépe než v sousedních arabských státech.Jsou i v izraelské armádě.A jsou stejně dobří a spolehliví jako naši vojáci. Nevztahuje se na ně ale povinná vojenská služba jako na naše Židy.

Izrael dodává většinu elektrické energie do Gazy, do Gazy proudí po leta potraviny, léky, miliony eur, a dolarů z OSN. Denně. A k čemu se také využívají ? Vždyť to víš . Nekontrolované stavby, podzemní tunely na úkryt zbraní, dělostřelecké munice z Iránu. Učebnice pro školáky zcela placené z cizích zdrojů, zdrojů OSN -texty nejsou objektivně kontrolovány, děti jsou zpracovávány místními učiteli ke lžím a nenávisti k židovství“.

Mlčím.

Hovor z Izraele pokračuje....

„Ptáš se jak to půjde, jak to vidím. Nevím. Jsou to dějiny lidstva. Nenávist, lhaní, agrese“....