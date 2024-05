Kdo je spodinou česko-slovenské politiky a společnosti... aneb špína čistá jako sníh.

Po atentátu na slovenského premiéra se nám opět projevily morální majáky. Ovšem ty jsou pouze viditelnými body daleko zákeřnějších útesů progresivistických praktik a způsobů. Připomeňme si je a přeložme do srozumitelné řeči...

Bezprostředně po atentátu na premiéra Fica se některé morální majáky neubránili potřebě relativizovat zlo, resp. původ zla, které na Slovensku dospělo až k této tragické události. A to se nechci zmiňovat o úplném dnu, které se neubránilo některým neakceptovatelným postům na sociálních sítích nebo obecně ve veřejném prostoru.

Daleko zákeřnější, a určitě si zaslouží naši pozornost, je však skutečnost, jak po počáteční „povinné“ solidaritě a projeveném „odsouzení nepřípustnosti násilí“ zareagovala slovenská opozice. Objevují naprosto zcestná tvrzení „kdo zasel zlo, sklidil bouři“ a zároveň opozice vyzývá vládnoucí koalici „ke kulatému stolu a sklidnění situace“. Je to mazaný tah. Zaprvé odvádí pozornost od osoby atentátníka, jednoznačně názového souputníka progresivistické opozice. Zadruhé se touto iniciativou snaží progresivisté, namísto zpytování svědomí, postavit do role dobráků, kterým jde o sklidnění situace. Co na tom, že jsou to právě oni, představitelé tzv. liberální demokracie, kteří situaci vyostřují nejen na Slovensku?

Přijít v této situaci s takovou nabídkou je úplně stejné, jako praktiky mafie kasírující „výpalné“. Nejdříve je potřeba budoucí plátce vyděsit, např. několikerým napadením podniku, a poté nabídnout „službu ochrany“. Je dobře, že vládnoucí koalice na tuto nabídku nekývla. Oběť demonstrativního napadení ještě leží v nemocnici, ale připomeňme si některá prohlášení představitelů liberálních demokratů, která zazněla v poslední době, zejména po prohraných parlamentních a prezidentských volbách.

Milan Kňažko v pořadu Českého rozhlasu

( čas 2.40 – 3.14 ) Milan Kňažko si po regulérních volbách, ve kterých se lidé rozhodli tak, jak se rozhodli, myslí, že tato vláda by neměla dovládnout do konce, že by se s tím mělo něco dělat a žádat předčasné volby. Opravdu pravý demokrat, ovšem bohužel jen liberální... Po jeho slovech mě tenkrát ihned napadlo, kdo bude novým Kuciakem...?

Magda Vašáryová o svých spoluobčanech

Křišťálově čistá Magda Vašáryová bez uzardění označuje své spoluobčany, kteří volili současnou koalici, za neonacisty, fašisty a „dokonca vysloveně spodinu“.

V čem se liší praktiky slovenské libodemo politiky od té české? Mnoho rozdílu nevidím. I u nás se bez jakékoliv reakce médií plive na všechny, které považuje současná vládní garnitura za nepřátele. Obávám se, že pokud bych zde vypsal všechna označení, kterými jsme častováni, bude můj článek okamžitě stažen... Mimochodem, nezapomeňme, že v období covidových restrikcí se stejně chovalo i hnutí ANO. I u nás je jedna z parlamentních stran čas od času někým označena za „extrémní pravici“ s fašistickými sklony. I u nás jsou ve veřejném prostoru arogantní, sebestřední idioti, permanentně plijící na názorové odpůrce. To vše se děje dlouhodobě bez povšimnutí a adekvátní reakce nejen novinářů, ale mnohdy i orgánů činných v trestním řízení. Lze tedy pozorovat snad jen jediný rozdíl, zatím nemáme ani českého Kuciaka, ani Fica...

Na otázku, kdo tedy způsobuje rozdělování společnosti, vzrůstající agresivitu a vulgaritu a je tedy spodinou společnosti si musí odpovědět každý sám. Bude-li značné části společnosti i nadále stačit „navoněná bída“ a „křišťálově čistá špína“, následky na sebe nedají dlouho čekat...