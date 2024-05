I dnes? Ano i dnes se budeme divit...!

Legendární prohlášení „snažili jsme se, aby to tentokrát dopadlo co nejlépe, ale dopadlo to jako vždy“ naprosto přesně vystihuje současné dění kolem nás... A pak se zase budeme divit...!?

I dnes si lžeme do vlastní kapsy, že na východě lze cosi řešit vojenskou silou. A tak je už poněkolikáté rozfoukán válečný plamen, jsme systematicky připravováni na „konflikt většího rozsahu“, řečeno slovy náčelnika štábu nebo nejvyššího velitele odzbrojených sil ČR. Poučení z historie nás absolutně míjí... I dnes je převážná většina z nás schopna uvěřit krysařům a svazákům ochotným sloužit jakémukoliv svazu, za dostatečně plná koryta. S narůstajícím počtem svazáků, tentokrát řízeným z Bruselu, se logicky zvyšuje i počet koryt. To jsou všechny ty „grýndýly“, inkluze, gendrové idiotismy, dotační (korupční) ekonomika, grantové (korupční) nesmysly ve školství, „umění“ atd. atd. Poučení, že tento způsob „rozežranosti“ způsobil v minulosti krach několika vyspělých civilizací nás taktéž absolutně míjí... I dnes jsme schopni nechat se ovládat „chlebem a hrami“. Co jiného jsou ty prostoduché „Výměny manželek“, hledání modelek, talentů, zpěváků, reality show nejbizarnějších zaměření, nekonečné seriály o ničem, ale i zpolitizovaný sport ovládaný dnes už jen velkými penězi, dekadentní a režimu ochotně sloužící „grantové“ umění ? Co jiného jsou všechny ty UFC, MMA a jiné „klecové“ bojové sporty než gladiátorské zápasy pro pobavení lůzy? Jak dlouho bude trvat než bude přípustné bojovat i „na život a na smrt“? Poučení, že dekadentní a demoralizovaná společnost je odsouzena k zániku nás nezajímá... I dnes jsme ochotni akceptovat, vyřazení určité skupiny lidí „ze slušné společnosti“ pod falešnou záminkou. Pouze menšina z nás je ochotna toto kritizovat navzdory agresivnímu křiku režimních poskoků. Křik, tak jako v minulosti, je jejich argumentem. Ani skutečnost, že tento přístup skončil v minulosti hromadami mrtvol, většinu společnosti dnes nezajímá a rezignovaně mlčí... I dnes jsme ochotni vyřadit ze soutěží ty nejlepší a pak se pokrytecky radovat z vítězství a ocenění, která jsou falešná jako ti, kteří tyto „soutěže“ pořádají. Co na tom, že značná část veřejnosti přestala po těchto šaškárnách takto pokřivené „soutěže“ sledovat a jejich úroveň se propadá? Úkol a zadání doby zní jasně, ideologicky a rasově jsou karty rozdány a podle toho se pojede dále... I dnes se proto budem opět divit... nebo možná zítra, za měsíc nebo za rok. Krach je neodvratný, je pouze otázkou času... Jiří Medula