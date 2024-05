Bezpečnost limitována korporátními zájmy

Je dojemné, jak často slyšíme o zajištění naší bezpečnosti, ať už osobní nebo té společné, tedy národní. Dojetí ovšem opadne ve chvíli, kdy si položíme otázku, zda je to opravdu v našem zájmu...

Otázky a odpovědi, které bezesporu nutí k zamyšlení...

Otázka : Proč je tak striktně prosazován zákaz používání mobilních telefonů v automobilu?

Odpověď : Řidič nesmí být rozptylován a je povinen se plně věnovat řízení.

Otázka : Proč tedy není stejně postupováno i vůči všem Mc Drive a KFC restauracím, které umožňují řidičům za jízdy současně jíst, pít i řídit. Může se zasypat hranolky, opařit kávou, udusit jídlem. Jak je možné, že není vyžadován zákaz jídla a pití během řízení?

Odpověď : Zákaz používání mobilních telefonů s sebou nese nutnost pořízení „hendsfrý“, což představuje další kšeft pro naše korporátní kamarády. Navíc nám umožňuje vymáhání pokut, což je bonus pro státní kasu za pravidla šitá na míru. Oproti tomu v případě zákazu Mc Drive a KFC restaurací, a konzumace během jízdy, by se jednalo o omezení prodeje a tedy snížení tržeb. To si, jak jistě chápete, nemůžeme vůči tak silným globálním firmám dovolit.

Otázka : V poslední době je hodně diskutovaná modernizace naší armády a razantně navyšován rozpočet Ministerstva obrany. Lze tedy očekávat, v souvislostí s nekončící migrační krizí a z toho plynoucími problémy v Západní Evropě posilování zabezpečení státních hranic a opatření k zajištění bezpečnosti občanů ČR?

Odpověď : Bezpečnost našich občanů zajišťuje naše členství v NATO. Armádní nákupy jsou koncipovány tak, abychom splnili naše závazky vůči aliančním partnerům. Jsou realizovány tam, kde mají realizovány býti. O ostraze našich hranic nemůže být řeč, jsme v „šengenu“ a vnější hranice je střežena...

Otázka : Opravdu? A kudy tedy proudí ty zástupy „Novoevropanů“?

Odpověď : Nemůžeme porušovat unijní pravidla a jsme v „šengenu“, o naši bezpečnost je postaráno v rámci NATO a EU.

Otázka : Ale situace v Západní Evropě svědčí o nefukčnosti toho „šengenu“ a bezpečnostní situace je rok od roku horší. Nebylo by přece jen lepší uvažovat o investicích do ostrahy hranic a technického zabezpečení pro tyto účely než realizovat nákupy F35 a další techniky za stovky miliard?

Odpověď : A zahraniční zbrojaři nebudou mít co žrát...

Otázka : A co bezpečnost našich občanů, bude-li sílit migrační tlak se všemi negativními projevy?

Odpověď : To já nevím, to nám neřekli. My teď musíme nakupovat i kdyby nebylo na důchody ani na zdravotní péči.

Otázka : Ale vždyť tato země funguje dlouhodobě s deficitními rozpočty, to znamená, že si půjčuje i na vlastní provoz. Jak si tedy může dovolit nákupy za mnoho set miliard?

Odpověď : Oni nám řekli, že nám výhodně půjčí.

Otázka : A není bezpečnější být nezávislým na cizím financování než závislým dlužníkem, který je povinen platit každoročně tučné úroky těm lichvářům, promiňte, zahraničním investorům?

Odpověď : A bankéři nebudou mít co žrát...

Otázka : Co přinesla tzv. česká zbrojní aktivita? Zvyšila nebo snižila bezpečnost ČR v rámci ukrajinského konfliktu?

Odpověď : Vybraly se desítky miliard na nákup granátů, což je nepochybně pozitivní, protože někomu udělají radost.

Otázka : Myslíte ty granáty, které roztrhají desítky nebo stovky dalších těl? To jsem ještě neslyšel, že by granáty dokázaly přinášet radost...

Odpověď : To já nevím, myslím ty miliardy udělají někomu radost, protože někdo je zkasíruje, bude moci vyrábět další výrobky a bude mít radost.

Otázka : Těmi výrobky myslíte zbraně, granáty, náboje?

Odpověď : No ano, ale to je přece jedno. Pokud si to trh žádá, není co řešit.

Otázka : A co je podle Vás tím trhem?

Odpověď : No VÁLKA...

Ale to tam nepište, to jsem jako neřekl. To se nahlas nesmí říkat...a vůbec končíme, vůbec se mi ten rozhovor a otázky nelíbí. Takhle byste se neměl vůbec ptát...

P.S. Tento rozhovor se nikdy neuskutečnil, osoba tazatele a zejména odpovídajícího státního úředníka jsou pouhá literární fikce...

S úctou

Jiří Medula