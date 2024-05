Jak se stát ruským agentem...!

Jsou všude mezi námi. Nepodceňujte jejich vliv a schopnosti. Po celém světe ovlivňují veřejné mínění, volby, ceny energií, ceny potravin, globální klima i střídání ročních období...

Položíte-li představitelům a obdivovatelům tzv. hodnotové politiky s plnými ústy humanity a lidských práv, kterým tak velmi leží na srdci osud Ukrajiny (nezaměňovat s osudem Ukrajinců) jednoduchý dotaz, zda si před únorem 2022 povšimli tisíců mrtvých Ukrajinců na východě Ukrajiny, nikdy nedostanete odpověď. Pouze konstatování, že prezentujete ruský NARATIV (to je teď takové slovo, bez jehož používání se v podstatě nelze obejít).

Zeptáte-li se, zda po každém ozbrojeném protivládním puči musí nutně obyvatelstvo bezvýhrad souhlasit s novými pořádky a pány nebo má právo vyjadřovat svůj nesouhlas, odpovědi se taktéž nedočkáte, protože tito „hodnotoví lidé“ dobře ví, že přesně o tohle na východě Ukrajiny od začátku šlo. Část ukrajinského obyvatelstva prostě nesouhlasila s majdanskými událostmi a především s pomajdanovskými novými pořádky.

Zkuste se zeptat, jak je to tedy s tím právem na sebeurčení. Platí pro všechny nebo pouze tam, kde se nám to hodí, např. v případě kosovských Albánců? Odpovědí bude opět ticho nebo bezobsažné bláboly o ruské propagandě.

Snažíte-li se zjistit, jak by ti dobráci, kteří přesvědčují sami sebe, že Ukrajina se musí vrátit do původních hranic, tedy včetně Krymu, postupovali následně vůči tamnímu obyvatelstvu, které se jednoznačně v referendech vyslovilo, opět se odpovědi nedočkáte. Netuším, zda by zvolili jejich odsun nebo oděsskou variantu likvidace trestními komandy. V každém případě je z tohoto pokrytectví patrné, že o osudy Ukrajinců (nevážno jakého etnického původu) nejde ani omylem.

Zajímá-li vás názor na masakr v Oděse, teroristický útok na Kerčský most, atentán na novinářku Darju Duginovou, masakr v obchodním centru a podobné zvěrstva vůči ruským civilistům, žádný jednoznačný odsudek nečekejte... Jen mlžení a relativizaci...

Na otázku, co říkají na přiznání představitelů tzv. kolektivního Západu, vyslovené ústy Frau Merkel, že Minské dohody byl pouze trik a podvod na Rusko, a zda se tedy diví nedůvěře Ruska vůči Západu, žádnou odpověď taktéž nečekejte.

Jediné, čeho se po podobných otázkách dočkáte, je označení ruský agent. Opět žijeme v době, kdy některé otázky neradno pokládat...

Jiří Medula

P.S. Bude zajímavé sledovat, jak budou postupovat hrdinní bojovníci od klávesnic, a z vládních a poslaneckých lavic v souvislosti s tlakem Ukrajiny na mobilizaci mužů uprchlých do zahrarničí. Roky nás přesvědčují, v souvislosti s uprchlickými vlnami nejen z Ukrajiny, že musíme poskytovat humanitární azyl všem příchozím z válečných oblastí. Nyní by však měli vyhovět přání ukrajinského vedení, které by rádo obětovalo další životy ukrajinských mužů, tentokrát těch uprchlých. Jde přece o Ukrajinu nikoliv o Ukrajince...