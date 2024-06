Stojíme frontu, dodržujeme doporučené rozestupy, ale rozhovor jedné zákaznice s lékárnicí nelze neslyšet. „Co si přejete?“ „Já potřebuju Espumisan nebo Iberogast nebo něco takovýho.“

„A na co to přesně potřebujete?“

„No proti přejedení, víte my letíme s kámoškou na dovolenou do Egypta a máme tam All Inclusive. Ona už tam byla víckrát a říkala, ať si něco koupím, abych neměla po přejedení nafouklý břicho.“

„A ještě mi dejte gel na spálení.“

„A nechcete opalovací krém nebo mléko s ochranným faktorem?“

„Ne, to já nepoužívám, dejte mi ten gel za 99,-, to bude stačit.“

Lidé si často před cestou do této destinace pořizují něco proti „faraonově pomstě“. Když paní sdělila, kam se chystá, myslela jsem, že bude chtít nějaký lék, aby dovolenou nestrávila běháním na toaletu. Magistra se zjevně chystala něco takového jí nabídnout. Pokud prý jsou ale africké střevní obtíže, průjem, křeče a zvracení úporné, naše léky na ně stejně nezabírají, a pomohou pouze prostředky z místní lékárny. Jako prevence se doporučuje užívat probiotika, pít jen balenou vodu a hlavně se nepřejídat…

Dáma kolem padesátky, plnější postavy, ve slušivých letních rozevlátých šatech už se jistě vidí na lehátku na pláži nebo v hotelové jídelně, poděkuje, zaplatí kartou a odchází spokojená.

Ano, dovolenou většina z nás chápe jako čas, kdy si můžeme dovolit něco, co pro nás není běžné. Ráno si přispat, odpočívat, nebo se naopak intenzivně věnovat oblíbené pohybové činnosti. Ochutnat exotická jídla, místní speciality, kvalitní nápoje. Dát si zmrzlinový pohár, koktejl, luxusní zákusek. Posedět u kávy, celý den si číst nebo koukat na filmy. Dopřát si hýčkání těla i duše, masáž, kosmetiku, lázeň. Pořídit si něco pro radost. Nekoukat výjimečně na cenu. Vyjet si lodí, podlehnout zážitkové turistice. Zaplatit si vyhlídkový let, seskok padákem, baristický nebo barmanský kurz. Letět balonem, projet se na čtyřkolce nebo na velbloudovi. Půjčit si auto Ferrari. Splnit si nějaký svůj sen.

Všechno nafotit, natočit a dát na sociální síť. Nebo to „postaru“ prezentovat přátelům při společné grilovačce.

I my jezdíme už mnoho let „s holkama“ na dámskou jízdu k moři. Zajedeme si na výlet po památkách, užijeme si hudbu k poslechu i k tanci večer u pláže. Dodržujeme středomořskou siestu, čteme si nebo něco luštíme. Samozřejmě ochutnáváme lokální kuchyni, bílou rybku, mořské plody, opékané maso, melouny, fíky, olivy… Popíjíme víno, které dozrálo pod jižním sluníčkem, a mnohá espressa jako Italové. Dáme si denně zmrzlinu a pár drobných sladkostí k snídani i k večeři. Už se ale snažíme dopřát dovolenou také svým vnitřním orgánům i své pokožce. Poděkují nám!