Letní cesty II

Léto vrcholí, padají teplotní rekordy, očekávání těch, co se teprve někam chystají, se mísí se zážitky dovolenkářů, kteří se už vrátili.

Bulvár nás informuje, kdo z VIP si kde užívá, kam se určitě vypravit a čeho se vyvarovat. Kde je nejlevněji, co nezapomenout doma, na co se připravit.

Potkaly se kamarádky v obchodním centru…

Ahoj, co to máš v taštičce?

Úžasný letní šatičky, jsou krásně vzdušný a nemačkaj se.

Já jsem jenom potřebovala dokoupit pár věcí, zítra v noci letíme k moři. Zajdeme na kafe?

Jó, ráda. Já bych taky někam letěla, ale byli jsme tradičně v Chorvatsku, Pepan nechce o ničem jiným ani slyšet. Sice už zase píšou, že tam pořádně zdražili, ale nám se to nezdálo, zmrzka za euro a půl, espreso taky, někde za dvě. To je levnější než u nás v Klánovicích. Pivo je dražší, ale Pepan si vezl vlastní zásoby, taky proto nechce letět. Já jsem se bála, aby to na Beníka nebylo dlouhý, loni skoro celou cestu prospal, jeli jsme v noci. Pepan už ale nechce v noci řídit, protože pak je unavenej a spí celej den. Ben už je ale o rok starší, nějak jsme ho zabavili. Nakoupila jsem tyčinky a dobrůtky, co má rád, a zastavovali jsme, aby se mohl proběhnout. Koupila jsem mu nový hračky do vody, balonek a hrozně vtipnou záchrannou plovací vestičku, má takovou žraločí ploutvičku. Zvládli jsme i kratší výlety a moc jsme si to užili.

My chceme zkusit Bulharsko, ještě jsme tam nebyli. Poprvé bereme Fanynku, loni se nám zdála ještě maličká, hlídali ji naši a hrozně se nám po ní stýskalo, i když nám ji babi ukazovala na mobilu. Tak letos už s námi jede. Plovací vestičku mi dala kámoška, její zlatíčko už z ní vyrostlo. Bereme taky skládací bazének, kdyby se to naše bálo vody. A taky nový hračky, aby je Fany neznala a byly neokoukaný, aby se na chvilku zabavila. Jednorázový plenky, aby se cítila pohodlně a my byli bez starostí. Mám rychleschnoucí ručníky a radši beru i fén, ale musím ji na to hučení ještě zvyknout, aby se nebála a neměla z toho trauma, holčička naše. Samozřejmě šetrný šampon s aloe vera a rozčesávací kartáč. Pro všechny případy vlhčený ubrousky. Ještě se rozhodujeme, jestli dokoupit chladicí podložku a šátek, když jsou ta vedra, ale zase aby ji to chudinku nestudilo… Nejvíc se bojím, aby se jí po cestě nedělalo špatně, pojedeme z letiště do rezortu asi hodinu nějakým autobusem. Na to ona není zvyklá. Chceme si půjčit paddleboard, to se bude Fanynce líbit. Zkoušeli jsme to na jezeře, krásně se tam vejdeme a ona seděla, ani nedutala.

Tak si to užijte a uvidíme se v srpnu na té Beníkově oslavě. Ještě, že měl ten odklad, zvládli jsme sykavky i to ř, a určitě je lepší, že půjde do školy až v sedmi. A vemte určitě Fanynku, Beník se těší, že si s ní pohraje, a máme pro ni skoro novej skládací box po Azorovi.