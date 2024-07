Voliči vládních stran se vyznačují vyšším sklonem k přemýšlení než voliči jiných stran.

Tak pravil Miroslav Kalousek v pořadu ČRo „Osobnost Plus“. Podprahově tak všem voličům jiných stran vzkázal, že jsou inteligenčně méně vyvinutí. Skutečně? Kdo se cítí, ten se vtípí.

V rozhovoru pan Kalousek neřekl nic nového. Vládní strany kritizoval, leč připustil, že to nemají lehké. Problém se týkal pravidelných příjmů a výdajů, které vláda není schopna vyřešit, protože není schopná se v koalici domluvit, nejvíc pana Kalouska dráždí, když říkají (uvádím celé jeho vyjádření):

„My jsme se dohodli a nám se to daří. A my snižujeme zadlužení a to všechno není pravda… jako volič pochopím, že se něco nepovede, jako volič nepochopím, když ze mne děláte blbce… s naprostou jistotou vím, že bych se neodvážil, svým voličům tak cynicky říkat nepravdu, oni totiž voliči vládních stran se vyznačují přece jenom vyšším sklonem k přemýšlení než voliči jiných stran,“ řekl Miroslav Kalousek.

Na obranu nás údajných tupců lze připočíst fakt, že jsme ty vládní strany již dávno prohlédli a od naší hlouposti nás neodradí ani fakt, že kdybychom je volili, budeme v očích pana Kalouska – inteligenti.

Každý volí podle svých zájmů, liší-li se tyto zájmy od toho, co preferuje vládní koalice, neznamená to, že je hloupý. Pětikoalice je sdružení příliš mnoha zájmů a představ, z nichž je jich jen docela málo v souladu s chudší částí společnosti.

Na samé hranici volitelnosti se nachází středopravicová, liberálně-konzervativní strana TOP 09, kterou založil pan Kalousek, díky proslovům paní Pekarové Adamové a neúspěšnému řešení nedostatku léků z dílny pana ministra zdravotnictví Válka, strana padá na samé politické dno. Pro nás s nižším sklonem k přemýšlení strana absolutně nevolitelná.

Hnutí STAN, podivné mafiánské seskupení, známé svou účastí v kauze Dozimetr. Vede ho ministr vnitra Rakušan. Jeho heslo: „Strategickou komunikací k jednotě lidu“. Strana natolik uvěřitelná, že se jí nedá věřit ani nos mezi očima. Nevolit ani náhodou.

KDU – ČSL rovná se Jurečka, ministr práce a asociálních věcí: chudým brát, bohatým dávat. Upadající strana s dlouholetou tradicí a bohatou členskou základnou. I zde působil inspirátor tohoto blogu pan Kalousek. Škoda, že tato strana musí být u všeho, zvlášť působnost v této koalici a zejména její ministr Jurečka jí škodí. Snad se vzpamatuje, zatím je pro nás málo myslící nevolitelná.

Piráti, s výhradami celkem sympatická strana, jen škoda že nezůstala v opozici. S jinými stranami v parlamentu by se jí zřejmě dařilo své zájmy prosadit daleko lépe. Těžko jí volit.

A nakonec ODS. O této straně se nedá říci nic dobrého. Dikcí jejího zakladatele Václava Klause lze říci: „Naprosto je pro nás neinteligenty absolutně, ale absolutně nevolitelná.“ My hlupáci, troubové s nízkým sklonem k přemýšlení se jen divíme, kolik chytrolínů jí stále ještě věří a dokonce ji volí!

Poslední strana, kterou přidávám do k součtu těch nevolitelných, je dosud pouze v myšlenkovém procesu páně Kalouska, tedy neexistuje. Nad otázkou, zda pan Kalousek pomýšlí nad založením nové strany, tázaný spíše lavíroval, ostatně, jak již jsem uvedl shora: pro nás blbce by byla taktéž nevolitelná.

Co ale nám hloupým potom zbývá - Babiš? Čím více se vládě nedaří a „cynicky říká nepravdu“, tím více nás varuje před populismem hnutí ANO, tím více voličů toto hnutí získává hlasů.

Budoucí vládu bude tedy hlavně díky nám zřejmě tvořit hnutí ANO. Může být vláda ANO horší, než vládnutí této skvadry?

Inteligenti mají jasno, ale co my?

https://www.mujrozhlas.cz/osobnost-plus