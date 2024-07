Blahoslavení Ursuly von der Leyen v Evropském parlamentu

Předpokladem je ukončené beatifikační řízení a buď jeden doložený zázrak, nebo mučednická smrt, nebo znovuzvolení do čela Evropské komise.

Ursula ve svém projevu ve Štrasburku slíbila, že Evropa bude Ráj demokracie, prosperity, ekologie a bezpečí, naopak pro manipulátory, dezinformátory, hybridní kazisvěty, znečišťovatele ovzduší a samozřejmě pro ty, kteří nahrávají Rusku svou politikou appeasementu, jako Viktor Orbán, zde není místa. Pro takové jako oni má Ursula připravený:

EVROPSKÝ ŠTÍT DEMOKRACIE!

Neděsme se! Zvláštní výbor pro zahraniční vměšování bude proto podporovat nezávislou žurnalistiku a živější občanskou společnost.

Jak si to má nešťastný dezolát představit? Podporovaná nezávislá žurnalistika může být něco na způsob Forum 24 nebo Milion chvilek pro demokracii, které nemají s nezávislou žurnalistikou ani s občanskou společností mnoho společného. Tito „nezávislí“ budou závislí na tom, co jim EU šoupne.

Tito novináři společně s občanskou společností budou bdít nad dodržováním pravidel Právního státu, což byl další bod, o kterém se Ursula zmínila. V současnosti je to klacek na Slováky a Maďary případně na všechny, kteří si demokracii „snaží vykládat po svém“. Kdo se nepodvolí, nic z evropských peněz nedostane, a basta! Toto vydírání známe již z minulého předsednictví paní Ursuly. Česko se bát nemusí, veškeré posty našeho právního státu jsou obsazeny těmi správnými lidmi, proto stát funguje, jak má a každá lumpárna, zvlášť v oblasti osekávání veřejných výdajů, zvyšování věku odchodu do důchodu a zvyšování daní, mu projde jako po másle.

Žijeme ohrožováni vnějšími a vnitřními nepřáteli, proto bude policie působit bez hranic a počet policistů se zdvojnásobí, ještě že už funguje ta digitální občanka! Pro zajištění vnějších hranic EU před imigranty, které k nám Rusko posílá zvláště z Jemenu a hybridními útoky se má ostraha ztrojnásobit na 30 tisíc pohraničníků. Ursula si však uvědomuje, že i uprchlíci jsou taky lidi, z toho důvodu je zde vyvážený migrační pakt, proti němuž se mnozí bouří, ale je jim to prd platné.

Unie se bude rozšiřovat, a přijme každého, kdo splní její podmínky. O členství má zájem západní Balkán, Ukrajina, Moldavsko a Gruzie, státy, které si svou svobodnou volbou zvolili svobodu nad opresí, demokracii nad závislostí, aby jejich budoucnost byla svobodná, prosperující jako ta naše v EU. Ty se budou divit, až je EU kolonizuje.

To, že u Ursuly je jedním ze dvou hlavních politických programů Green Deal, je nabíledni. Evropská komise se chystá doporučit EU, aby do roku 2040 snížila čisté emise skleníkových plynů o 90 % oproti úrovni z roku 1990. EU tak má zajistit pozdější dosažení nulových emisí v roce 2050. Tento odklon bude vtělen do evropských klimatických zákonů, aby se společnosti mohly naplánovat své investice již dnes. EU sice snižuje spotřebu uhlíku, ale zároveň se zde snižuje podíl průmyslu. Řešení: sladit ochranu klimatu a prosperující ekonomiku – A je to!

Průmysl závisí na energiích, jejich cena je vysoká, ale když se spojíme a investujeme do domácích obnovitelných zdrojů zelené energie, bude to v ažůru. Vzpomeňme, jak nás Putin vydíral, že nás odpojí o ruských fosilních paliv (nebo jsme se odpojili my?), a právě proto že jsme se spojili, to nám umožnilo se od špinavých ruských paliv se osvobodit. Zajistíme, aby závislost od ruských paliv jednou pro vždy skončila! V té chvíli se v sále ozval dlouhotrvající frenetický potlesk. Protože věty šly přesně v pořadí, jak jsem je napsal, pořádně nevím, jestli už jsme od špinavých ruských fosilních (levných) paliv osvobozeni, nebo teprve budeme.

Ursula myslí i na mladé – bude zřízen komisař s přímou odpovědností za sektor bydlení. Také slíbila, že se podívá na zoubek některým škodlivým sociálním médiím a platformám, které negativním způsobem ovlivňují mládež. Goodbye ošklivý číňácký Tik Toku! Máme vás rádi mladí.

Ursula hodlá vést se zemědělci dialog, aby dostávali spravedlivý příjem. Klade důraz i na sociální politiku, chce uzavřít propast mezi mzdami a důchodem; jenže má to háček, řekla to když se věnovala otázce rovného práva žen, počtu zastoupení ve firmách, rovnosti ve mzdách, přímo řekla: „Chudoba má ženskou tvář.“ Mám tomu rozumět, že chlapi ostrouhají?

Ale to ostrouháme všichni. Jak ve svém projevu předestřela Ursula von der Leyenová, budeme zbrojit a zbrojit, a budeme stát po boku Ukrajiny, jak dlouho to bude potřeba. Podle posledních zpráv z fronty to vypadá, že Ukrajinská vojska pomalu „takticky“ ustupují, takže dlouho. To je ten druhý politický program staronové paní komisařky, matky EU.

Ursula si zkrátka stále vede svou…

Na konci obřadu krajně pravicová rumunská europoslankyně Diana Șoșoacăová, navrhla povolat kněze, aby parlament posvětil a očistil ho od „ďáblů“, aby mohlo být blahoslavení Ursuly von der Leyen směroplatné.

