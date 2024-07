Agresivita správných hodnot

Den co den do nás politici a veřejnoprávní média valí, jaké máme podle nich uznávat správné hodnoty, až někomu hrábne…

Posledním terčem bojovníků za správné hodnoty se stal Donald Trump. Bidenova slova, že postaví Trumpa „do středu terče“, se naplnila, střelec jen o málo minul. V Americe stejně jako u nás si tito „bojovníci za pravdu“ nevidí do úst.

Nesmíme zapomenout na Slovensko, kde „ohovárací“ kampaň proti legálně zvolenému premiérovi strany SMĚR – SD Robertu Ficovi vedla k atentátu.

Jestliže Fico tvrdí, že za pokus o atentát mohou novináři a politici stranící těm správným západním hodnotám, má pravdu. Jen tak, pro nic za nic nikoho nenapadne vzít zbraň a jít někoho zastřelit.

Pochopitelně, že dotčení se brání, že oni pouze dělají svoji práci, jen Fica (Trumpa) kritizují. To ať si vykládají U Holubů. Pokud na demonstraci paní Vašáryová, jakožto osvícená hlasatelka, takovými vznosnými slovy obluzuje své příznivce:

„Zápas, který začínáme, je zápasem o to, na které straně dějin bude Slovensko stát. Nemůžeme dopustit, abychom zanechali Slovensko na nesprávné straně dějin.“

Má to na posluchače a zvláště na patologické jedince jistě nějaký dopad. Až z toho jde hlava kolem, zachvátí vás hrůza, co se může hrozného stát, když bude vládnout proruský Fico. Ale posloucháte-li to dnes a denně, pochopíte, že jsou to jen prázdné fráze a přestanete to vnímat stejně jako závěry 12. sjezdu KSČ. Někteří bohužel na tuto propagandu slyší a pak konají. Jedna z mnoha definic propagandy například zní:

Propaganda je tedy záměrný pokus přesvědčit lidi, aby mysleli a jednali tak, jak si to přejí ti, kteří propagandu ve svém osobním zájmu vytvářejí. Je obvykle spojována s válkou a mocí. Lze ji odlišit od agitace často postavené na ideálech i od zastrašování, které vyhrožuje hrubou silou. Ruku v ruce s propagandou jde vždy cenzura, která je rovněž postavena na zatajování informací.

V české republice máme na propagandu dokonce svého politruka – vládního koordinátora strategické komunikace – Otakara Foltýna. Posledním jeho výstupem je sdělení, že NATO může aktivovat článek 5 i v případě kybernetického útoku. Ano, jakákoliv záminka k vyvolání strachu z vražedného konfliktu s Ruskem se hodí. Na zástupnou válku mezi Západem a USA proti Rusku na území Ukrajiny se též hodí citát Publia Cornelia Tacita:

Plenění, vraždění, drancování nazývají pokrytecky vládou, a když způsobí spoušť, nazvou to mírem

Je zajímavé, jak obě strany téměř navlas stejně odůvodňují důvody války: Putin začal válku pod záminkou denacifikace Ukrajiny a kvůli ochraně svých hranic, když mu před nimi „štěkalo“ NATO.

USA a Západ pomáhá Ukrajině, kvůli ochraně západních hodnot a také kvůli bezpečnosti svých hranic před rozpínavostí imperiálního Ruska.

Každá snaha tuto imperiální válku „dobra se zlem“ zastavit je ze strany vyznavačů správných západních hodnot hodnocena jako zrada.

Kdo bude třetí na řadě – Viktor Orbán?

