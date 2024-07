Dostane Donald Trump Nobelovu cenu za mír?

Donal Trump se opakovaně prsí, že válku na Ukrajině sfoukne do 24 hodin. Jde o to, zda mu do jeho plánů jestřábi z Pentagonu a deep state nehodí vidle.

Už nyní je stále popotahován soudy jen proto, aby byl vyloučen z kandidatury na prezidenta USA. Pokud se stane „ředitelem zeměkoule“ je docela možné, že tito skrytí zástupci moci ve jménu svých zájmů najdou nějakého maníka, který Donalda Trumpa sejme. Trump je pro ně neřízená střela a do jejich party prostě nepatří. Jsem si vědom, že tato úvaha patří do kategorie konspiračních teorií. Čeští elfové společně s Otakarem Foltýnem by jistě tyto spekulace uvedly na pravou míru. Je vůbec smutné jaké persony při kandidatuře na prezidenta Spojené státy vyprodukovaly: senilní stařec Joe Biden proti a sociopatovi Donaldu Trumpovi. My samozřejmě nemáme co kritizovat, u nás ve volbách na prezidenta kandidovali dva bezpáteřní oportunisté. Podoba je i v tom, že Petr Pavel náleží do týmu současných vládnoucích stran a Babiš, jak sám říká, se nachází vně jejich vládnoucího kartelu. Rozdíl je v tom, že prezidentský úřad u nás není tak významný jako v Americe, navíc jsme celkem bezvýznamná země ve střední Evropě, která na rozdíl od USA o ničem nerozhoduje. Snad jen pan Fiala společně s panem Lipavským si myslí, že drží prst na tepu doby. Jak chce Trump dosáhnout míru? Část území Ukrajiny chce tedy přiklepnout Rusku, odložit vstup Ukrajiny do NATO a zastavit vojenskou pomoc: Ukrajincům řekneme, že dostanou další zbraně jen tehdy, pokud začnou s Ruskem jednat. A zároveň vyšleme varování Moskvě, že pokud ona odmítne vyjednávání o míru, budeme Ukrajinu ještě více vyzbrojovat,“ řekl Reuters jeden z autorů dokumentu, generálplukovník americké armády ve výslužbě Keith Kellogg, který je členem týmu Trumpových poradců pro národní bezpečnost. Jak se zachová Evropská unie? Trump vzkázal, že za ochranu od USA si musejí evropské státy zaplatit. Kdo bude podporovat Ukrajinu? V Evropském parlamentu se tvoří nová frakce Patrioti pro Evropu, ani zde nevíme, jaký bude její postoj k Ukrajině. Aktivističtí novináři tuto nově tvořící se frakci označují jako proruskou, stejně jako maďarského premiéra Orbána, který chce přimět strany rusko - ukrajinského konfliktu k jednání: Orbán je pro tyto pisálky rovnou Putinův agent. Ale nezoufejme, máme zde tři Amazonky, které budou proti Rusku válčit do roztrhání těla. První je předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, číslo dvě je „Železná lady současnosti“ estonská premiérka Kaja Kallasová a tou třetí Amazonkou není žádná jiná než nejlepší holka NATO ministryně obrany Jana Černochová! Až nám jednoho dne přiletí objednané superstroje F 35, jež jsou prozatím hangárované pouze na jejím tričku, bude to mít Putin spočítané! Boudou-li dámy dostatečně agilní, Donald Trump Nobelovu cenu za mír nedostane a Ukrajina bude k radosti všech nesmiřitelných dále krvácet. https://www.forum24.cz/trumpuv-mir-za-24-hodin-krym-a-donbas-by-predal-putinovi https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/trump-uz-ma-plan-jak-donutit-ukrajinu-a-rusko-jednat-obema-z/r~2892542832cd11efb689ac1f6b220ee8/