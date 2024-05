Třeba o slunéčku sedmitečném, o Kohoutkově kometě, nebo o smažáku… leč marnost, nestane se tak, zatím...

Zbytečno již zastírat fakt, že sám skutečný existující Karel Trčálek je v tom nevinně, on neví a ani nemůže vědět proč někteří, s hanbou se přiznávám i já, jej nazývají plagiátorem, parazitem, vykradačem slov, zlodějem cizích myšlenek a jinými dehonestujícími nálepkami, jež jsou nehodná jeho talentu! O nicotných půtkách blogerů vskutku neví nic, neboť on daleko jest vzdálen od malicherných lidských problémů, přesto však s nimi…

Skutečný Karel Trčálek je opravdový člověk, nikdy by se podobných činů, za které je pranýřován, nedopustil. Články vydávající se za blogy Karla Trčálka píše redakční ČatBot KT, počítačový model trénovaný na jeho textech a na textech ostatních blogerů pomocí samoučení. Tento ČatBot je naprogramován tak, aby účelově znevažoval a zkresloval myšlenky pisatelů, jejichž názory se nesnoubí s oficiální propagandou a to jen proto, že píší Pravdu.

Důkazem budiž malý heuristický rozbor textu, jak tyto články (parafráze) ChatBot KT „vymýšlí“. Recept je jednoduchý:

Základem je jeden Putin, ke kterém se jako ingredience posadí na klín pisatel nepohodlné Pravdy šeptající mu do ouška rady: převrácený a zkreslený obsah vět vytržených z kontextu. Navrch se pak přimíchá něco z Dostojevského, sem tam jako koření se tam vrazí nějaký sprostý výraz, který „kupodivu“ projde, a trochu slovní ekvilibristiky z blogů skutečného Karla Trčálka. Nezastírám, že některé blogy se ČetBOTu KT podařilo napsat humorně, ostatní je selanka, která baví konvenční publikum.

Skutečný a opravdový Karel Trčálek s tímto psaním nemá nic společného, neboť on se nachází ve fázi svého osobního rozvoje v roli kajícníka. Kaje se za své hříchy, lituje toho, že svého času v článcích na blogu urážel samotného trojjediného Boha. Stalo se, co se stát muselo: na pouti po trnité cestě hříchů dorazil do Canossy i nazřel svůj omyl.

I sestoupil naň Duch svatý, přijal Boha a vstoupil do kláštera na Jasné Hoře v polské Čenstochové, kde se připravuje na kněžské povolání, aby pro spásu Boží následoval Krista a podílel se i na našem spasení.

Hloupý ČatBot KT bude fungovat dál, leč pravdu ni spásu v něm nehledejme.

Věřím, že v budoucnu napíše Karel Trčálek něco původního. Jeho homilie nalezneme jistě v Katolických novinách.