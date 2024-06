Občané EU rozhodli o pokračování Green Dealu

Ve volbách do evropského parlamentu u nás zvítězila parlamentní a mimoparlamentní opozice slibující mimo jiné výraznou revizi Green Dealu. Bohužel však nemá šanci tento slib splnit. Občané EU totiž rozhodli jinak.

Zklamáni budou pak nejspíš i ti, kteří považovali tyto eurovolby za „referendum o vládě“. Ani poměr 12:9 v neprospěch vládní koalice totiž nebude mít na vnitropolitický poměr sil žádný vliv. Snad jen v tom, že vládní strany se ještě více semknou a podle hesla „každý den dobrý“ potáhnou tu svoji káru dál. Je jim totiž jasné, že když nedokázaly vyhrát ani ve volbách, ne které velká část opozičního elektorátu kašle, že je v těch parlamentních nečeká nic dobrého. Jejich politika je ostatně naprosto skvělou kampaní pro hnutí ANO a od porážky by je tak mohlo zachránit snad jenom to, kdyby svoji kampaň rozjel i Andrej Babiš.

A předčasná je i radost nad tím, že u nás zvítězili politici kritičtí ke Green Dealu a podobným bruselským zhůvěřilostem. Síla těchto našich 12 europoslanců poněkud bledne v porovnání s tím, že třeba v sousedním Německu bylo do europarlamentu zvoleno 16 poslanců za Zelené. A ještě větší ránu víře v nějakou zásadní korekci politiky zasazuje pohled na složení nového europarlamentu. V něm sice propagátoři zničení hospodářství EU ve jménu „záchrany klimatu“ oslabili, ale stále mají šanci sestavit většinu. Dosud nejsilnější frakce EPP totiž posílila na 189 křesel, druhá nejsilnější frakce socialistů a demokratů oslabila jen lehce na 135 a jediní, kdo výrazněji ztratili jsou Zelení, kteří klesli ze 72 na 53 křesla. Nicméně v součtu to dělá většinu 377 ze 720 europoslanců. Velkou šanci na znovuzvolení má tedy i Ursula von der Leyenová.

Jediný efekt, který tento výsledek může na další osud Green Dealu mít, je ten, že dojde k jeho mírné revizi tak, aby nadále neposiloval hlas jeho kritiků a ti tak za pět let nezískali většinu. Jenomže jeho zpomalení pokračující ztrátu konkurenceschopnosti EU a likvidaci jeho hospodářství neřeší. A nezachránilo by to ani zastavení Green Dealu. Jediným řešením je totiž zařadit zpátečku. Ale to je za současné situace fikce.

A důvod k radosti nemohou mít ani ti, kteří se domnívali, že výsledek eurovoleb pomůže k řešení migrace. To totiž velké státy EU nevidí ve snaze zastavit migrační toky, ale v přemísťování migrantů do zemí, které jí nejsou ještě tak zasaženy. Tedy především do střední a východní Evropy. A ani na tom evropské volby nezměnily vůbec nic.

Tak mi řekněte, z čeho se má člověk při pohledu na výsledky radovat…

Psáno pro deník.to