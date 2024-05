Jak je možné vysvětlit, co je Vyšší svět, který je mnohem mocnější a bohatší než náš svět?

Vyšší svět lze pocítit pouze tehdy, když rozšíříš své touhy tím, že je spojíš s ostatními. To znamená, že všechna srdce a veškerou mysl světa, které jsou plné přání, uvnitř sebe sjednotíš v jedno, aby se přání mohla uskutečnit.

Každý, poté co v sobě shromáždil celý svět, se sjednotí s ostatními. Dochází ke kvadratickému růstu spojení, a když se opět každý spojí se všemi, to je již třetí duchovní stupeň. Existuje 125 takových stupňů. Jinými slovy, toto je mnohonásobné splynutí vesmírných duší.

Umíte si představit, jak silný je tento pocit, když jednoduše vstřebáváš do sebe vše, co je ve světě, všechna srdce a veškerou mysl. A pak se to všechno umocní na druhou, na čtvrtou a tak dále.

Takto se získává společné vědomí – společná duše. A neexistuje žádné kvantitativní vyjádření její síly.