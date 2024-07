Co když někdo umí číst vaše myšlenky?

Když jsem žil v blízkosti svého učitele, velkého kabalisty Barucha Šaloma HaLeviho Ašlaga (RaBaŠ), měl jsem pocit, že mi dokáže číst myšlenky. Ptali se mě, jestli mě to děsí nebo jestli mi to vadí, ale nic podobného jsem necítil.

Je pravda, že to bylo tak trochu jako být v blízkosti rentgenového přístroje. Ale co na tom? Kabalisté získávají takové zvláštní schopnosti, protože se povznášejí nad své egoistické kalkulace. Tyto schopnosti používají výhradně k tomu, aby lidem pomáhali vytvářet pozitivní vzájemné spojení prostřednictvím síly lásky a altruismu, která tato spojení vyživuje.

Vytváření pozitivních a láskyplných spojení lidí je hlavním zájmem kabalistů, protože čím více takových spojení navazujeme, tím více se podílíme na procesu nápravy světa a přibližujeme se účelu svého života, jímž je rovnováha s integrálními zákony přírody.

Kabalisté vidí obraz reality, který přesahuje náš egoistický obraz, v němž v každém okamžiku svého života usilujeme jen o vlastní prospěch, a přejí si pozitivní spojení miliard lidí, kteří žijí na světě, se silou lásky a altruismu, jež sídlí ve spojeních, které mezi sebou kabalisté vytvářejí.

Čtení myšlenek se zdá být děsivé pouze tehdy, když se na svět díváme z egoistického úhlu pohledu. Z egoistického hlediska si myslíme, že pokud jsou ostatní schopni číst naše myšlenky, mohou tyto informace použít proti nám. Přístup k takovým schopnostem se však objeví až tehdy, když opustíme své ego a plně si přejeme prospěch druhých. V tomto čistě altruistickém modu jednání pak nemáme co skrývat, protože disponujeme ochranou i silou. V takovém stavu získáváme vnitřní sílu odolat jakékoli újmě, kterou by se nám mohli pokusit způsobit druzí, neboť my sami nikomu nepřejeme nic špatného.

Měli bychom tedy pochopit, že pokud více milujeme, získáváme více síly. Stále více pak chápeme, jak a proč je příroda uspořádána právě tak, jak je, a odhalujeme mnohem srozumitelnější svět, který se nám zdá blízký. Takové schopnosti v sobě odkrýváme právě tehdy, když je nemůžeme použít k poškození druhých nebo za účelem ublížení druhým.