Proč nedokážeme naplnit princip rovnosti?

Podle kabalisty Jehudy Ašlaga (Baal HaSulam) lze stavu rovnosti dosáhnout tehdy, kdy každý z nás dává tolik, kolik může, a dostává tolik, kolik potřebuje.

Jak lze tohoto stavu dosáhnout? Podle Baal HaSulamových slov je to možné prostřednictvím „příchodu Mesiáše“.

„Každý dává tolik, kolik může, a pak bere jen tolik, kolik potřebuje. [...] To se může stát pouze s příchodem Mesiáše, když se země naplní Jeho poznáním. Pak člověk pochopí, že usiluje o svého Boha a těší svého Tvůrce.“ - Kabalista Jehuda Ašlag (Baal HaSulam), „Spisy poslední generace“.

Co je to „příchod Mesiáše“? Je to příchod Vyšší moci. Její hlavní silou je vnést lidem do mysli i pocitů myšlenku spojení a rovnosti. Tato spasitelská síla působí tak, že každý začne chápat, že pouze spojení mezi sobě rovnými vede k rovnováze s přírodou.

Když nastane tato rovnováha s přírodou a ve společnosti se vytvoří vědomí Vyšší moci – síly lásky a odevzdávání – pak se řešení nerovnosti nabízí samo. Až se odhalí tato spásná síla, nastane rovnost a lidé budou toužit se s ní spojit, každý podle svých schopností. Pak už nebude záležet na vrozených vlastnostech lidí, zda jsou líní, nebo pilní. Záležet bude na jejich úsilí o spojení bez ohledu na to, jaký „balíček“ dostali. Stejně tak nikdo nebude od druhých vyžadovat více, než jim sám může dát.