Co je to rovná životní úroveň?

Rovná životní úroveň znamená, že žádná skupina nebo národ nemá více nebo méně než potřebuje, s ohledem na zvyky, životní styl a potřeby každého národa.

Rovnost není o číslech nebo statistikách, ale o tom, aby každý cítil, že je na té úrovni, která mu vyhovuje – a aby se nad rámec toho vynaložilo určité další úsilí – na cestě k ještě více jednotnějšímu a rovnějšímu stupni. Přitom každý člověk stále žije svůj vlastní život, aniž by byl ovládán názory druhých, pomocí násilí nebo jakýmikoliv jinými prostředky.

V současné době se nacházíme v procesu poznávání zla, tj. uvědomování si své egoistické povahy, která nás odděluje od dobrého, harmonického a pokojného života. Je to fáze vývoje směřující k napravenému stavu, kdy se podílíme na rovné životní úrovni, což je stav, kdy žijeme podle zásady „co je moje, to je tvoje, co je tvoje, to je tvoje“ a kdy každý člen společnosti pracuje podle svých schopností a dostává podle svých potřeb.

Náprava v tomto procesu začíná, když většina veřejnosti souhlasí s potřebou projít obdobím transformace. Toto období je sice nepříjemné — každá změna je obecně nepříjemná — ale nezbytné.

Navíc je to součást plánu přírody, že lidská společnost směřuje k rozhodnutí změnit se, aby se uspořádala do nového řádu. My jen musíme tento proces, ve kterém se nyní nacházíme, podporovat a doprovázet, tj. uvědomit si, čím procházíme a jak zákony přírody působí na náš vývoj.

Protože nás náš egoismus v materialistickém prostředí nutí chtít vždy více než ostatní, vyžaduje dosažení rovné životní úrovně cíl vyšší, než jsou naše egoistické touhy. Závisí to na pochopení evolučního procesu směřujícího k více sjednocenému stavu, kde podle zákonů přírody jsou egoistické vztahy nahrazovány těmi altruistickými. Tento vyšší cíl by nám poskytl potřebnou energii k vytvoření a udržení rovné životní úrovně.