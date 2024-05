Zvýšení daně z nemovitosti, zdražení svozu odpadů...ale dlužit nebudu

I když mě to zdražování irituje, je to něco, co neovlivním; tudíž budu platit neb nikdy jsem nedlužila, nedlužím a dlužit nehodlám. Jéééééé teď kecám, jednou jsem dluh měla. Když Nina přešla z částečného do plného invalidního

důchodu a já jsem žádala o dětské příspěvky. Neb dcerunka začla studovat VŠ, jistěže stejnou jako její dvojče, které ji vozilo do školy. Takže v tom somráckém formuláři na dětské přídavky (s přílohou potvrzení o studiu) jsem zaškrtávala nikoli příjem, ale ČSSZ. Neb ta platila. No a rozhodnutím ČSSZ z listopadu 2006 jsem vracela 11 256 korun Ninuščiných dětských přídavků za období 01.05. 2005 – 31. 08. 2006. Neb jsem nenahlásila její plný invalidní důchod. Což jsem neudělala proto, že „naše“ příjmy vyplňovala ČSSZ. Ne že bych se nezkusila odvolat – už jen proto, že šlo o víc než rok, zatímco přídavky se počítaly z „uplynulého“ roku. Takže rozhodně o 3 měsíce méně... No nic,vrátila jsem to celé (dodnes mě to irituje), ale dlužila jsem těch 11 a něco litrů až do podzimu, neb jsem se s pracákem dohodla na jednorázové platbě, až mi skončí stavební spoření. Nicméně platby, které neovlivním, jako je daň z nemovitosti, placení odpadů, peníze za jídlo, prostě nechám bejt. Nebudu se rozčilovat nad něčím, co nemohu ani omylem ovlivnit. Prostě pohoda, klídek a tabáček. Jak vidno i na všech mých třech dcerách.