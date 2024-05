Daň ze slazených nápojů? Mám lepší nápad: daň z nadváhy!

A rovnou k tomu mám i pilotní výzkumný projekt: vyzkoušíme tuto daň na členech vlády. Pár vládních „anorektiků/ anorektiček“ se týkat nebude, zato ministr zdravotnictví, který se slazenými nápoji přišel, si bezesporu zaplatí.

Zákon má jistěže smysl výhradně v případě, že při jeho nedodržování následuje trest, takže i tento mám vymyšlený. Veřejně prospěšné neplacené práce.

Vypadalo by to asi takto: každý člen vlády bude zvážen (nezaměňovat s vážen), podle BMI se spočítá, kolik kg činí případná nadváha. Co kilogram, to daň v korunách. Hóóódně slušná výše „kilogramové“ daně, pilotní program je určený toliko pro členy vlády a ti mají hóóódně slušné platy.

Za předpokladu, že „spočítaný“ jedinec nebude měsíčně přesně platit tuto daň, odpracuje v době volna za dlužný měsíc a každé kilo navíc hodinu veřejně prospěšných prací, a to v místě bydliště. Čímž zároveň dostává možnost fyzické práce a tedy výdaje energie, ať už ta kila získal ze slazených nápojů, bůčku, leností, špatným metabolismem, či geneticky.

K tomu drobná poznámka: jestliže ministři pro vlast a národ pracují 24 hodin denně a tudíž nemají shora uvedenou dobu volna, tak si holt na to vyberou dovolenou, protože aby tento projekt měl aspoň nějaké výsledné parametry, měl by trvat nejméně půl roku, raději rok.

No co, co ?! Jde o výzkumný pilotní program. Třeba se neosvědčí...

A k fotce: měřím 170 cm, vážím 62 kg, takže i kdyby se pilotní program osvědčil (ha ha ha), tak mne se týkat nebude ( na rozdíl od té příšerné spotřební daně na cigára!)