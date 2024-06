Green deal, aneb 3 auta v tříčlenné rodině

Tak dneska začaly TS za naším barákem budovat parkoviště. Což chápu = tedy budování parkoviště, je jich u nás nedostatek. Co nechápu, je místo, kde se tvoří. Zkoukněte fotky a pochopíte. Nejdřív si vlastník bytu vybuduje u domu

zahrádku. Pozemek musí mít pronajatý od města a tedy placený. Takže přesně ve stylu „to je moje“ si jej oplotí. Na zahrádce si vysadí kdeco, opaluje se – no co už je to jeho.

Nebo si dokonce vybuduje terasu. Na to má předpokládám svolení krajského úřadu, neb i na výměnu oken za plastová jsem toto povolení musela mít. Takže na jakousi terasovou přístavbu, to muselo bejt povoleních!

Pak ukecá město, aby mu udělalo silnici za barákem (a za zahrádkou) kde bude parkovat, protože před barákem má sice předzahrádku, ale jinak hlavní silnici. Frekventovanou – rodiče tudy vozí děti do školy, je to hlavní tah na Koldům a de facto tu jezdí celá Osada a Loučky domů.

A pak kromě auta pro jednoho, je potřeba i auto pro manželku a doroste děcko do věku řidičáku... a je to tady.

Viz fotky.

Terasy, oplocené zahrádky (tam všude by mohla být „zelená“ parkovací místa, když tak zoufale chybí); parkovací silnice nestačí. No ale co už, třetina zeleně jde do kopru, protože je třeba parkovat. Oranžově se vyznačí zeleň, která odejde, včetně pár kousků z dětského hřiště.

Pravda je, že tak jak EU pojala „zelený úděl“, nebo „zelenou smlouvu“, zkrátka Green deal, tak já s tím taky nesouhlasím. Teprve za barákem mi místní politici ukázali, že oni s tím rovněž nesouhlasí.