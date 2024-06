Je to ještě šílenější než jsem myslela, totiž to nové parkoviště

Myslela jsem si totiž, že to je pro „rezidenty“ z PKH (Podkrušnohorská ulice, ten hlavní tah, viz minule). Ale ne tak zcela. Někteří ani nevěděli, že tam parkoviště bude; jiní byli proti... leč bylo několik, kteří chtěli. Že by ti

s terasami? Leč prý to má být jakože normální parkoviště pro všechny, řekli mi ti z PKH, kteří byli proti, případně se jich nikdo neptal. No vo to hůř. Leč vydlabané neb překážející kůly na prádlo jim budou nahrazeny, čímž mezi kůly, na jejichž šňůry věším prádlo já a parkovištěm, budou ještě jejich kůly na prádlo... No užijte si fotek; tady jsou slova zbytečná. Snad jen otázka závěrem? Nezavání tohle korupcí? Víc než společenskou potřebou „parkování“ ? Jo a fotky jsem neuměla zmenšit, natož k nim narvat popisky; taky se seřadily jak chtěly. Tak jen dodávám, že některé jsem dokonce fotila z půdy, kam lozím jen při revizi spalinových cest... (Ovšem jako dokumentární fotky to je bezvadné! A né, že né!)