Šlechtické tituly udělené vysokým britským důstojníkům za službu v druhé světové válce

Slaví se výročí dne D. Nepodíváme se však na bojiště, ale na vysoké britské důstojníky, kteří byli za službu v druhé světové válce králem odměněni britským šlechtickým stavem. Poctou nejvyšší.

Stručný průvodce čestnými šlechtickými tituly udělenými vysokým britským důstojníkům během druhé světové války

Král Velké Británie Jiří VI. se rozhodl ocenit věrné čestné služby vysokých důstojníků vítězných britských vojenských sil druhé světové války i udělením nejvyšší pocty - jakou je šlechtický stav. Následující nejvyšší důstojníci tak byli oceněni tituly vyšší šlechty (peerage) a další větší počty nižších důstojníků obdrželi rytířský stav prostřednictvím řádů (knighthood). Řádové rytířství je zastoupeno řády, se kterými je rytířský stav spojen. U titulů vyšší šlechty uvádím vyznamenané jmenovitě.

ŘÁDOVÉ RYTÍŘSTVÍ (KNIGHTHOOD)

S některými britskými řády byl a je spojen nedědičný rytířský titul pro svého nositele. Různí velitelé britských vojenských jednotek obdrželi následující vyznamenání a dosáhli tím rytířského stavu (knighthood).

Rytíř komandér Řádu britského impéria [KBE]

Rytíř komandér Nejčestnějšího řádu lázně [KCB]

Rytíř velkokříže Řádu britského impéria [GBE]

Rytíř velkokříže Nejčestnějšího řádu lázně [GCB]

KBE a KCB označují druhou třídu svých příslušných řádů; GBE a GCB označují první třídu. Vzhledem k tomu, že Řád lázně je nadřazen Řádu britského impéria, vyplývá z toho, že GCB je o něco výše než GBE a KCB je o něco výše než KBE. Tyto zkraty jsou nositelé oprávněni užívat u svého příjmení.

Kaple Řádu britského imperie v katedrále sv. Pavla v Londýně (volná licence wikipedie)

ŠLECHTICKÉ TITULY VYŠŠÍ ŠLECHTY (PEERAGE)

Pokud jde o druhou světovou válku, tak byly uděleny tyto tituly: barona, vikomta a hraběte a jediný titul baroneta pro velitele bombardovacího letectva.

Baronet byl nejnižší šlechtický titul vyšší šlechty. Udělení titulu baroneta MRAF Siru Arthuru Harrisovi, který byl velitelem bombardovacího letectva, až v roce 1953, odrážel poválečný negativní vztah britské veřejnosti k bombardovacím kampaním RAF na města válečného Německa. Bombardovací letectvo nemělo ani vlastní medaili za svou válečnou kampaň a 55,573 padlých členů posádek bombardérů z Británie, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Polska, Československa a dalších spojeneckých zemí se dočkalo svého pomníku v Londýně až v roce 2012.

Královské námořnictvo

AF (admirál námořnictva) Sir Andrew Cunningham: Středomořská flotila 1939–42 a 1943; První námořní lord1 1943–46. Baron Cunningham z Hyndhope 1945; V roce 1946 se stal vikomtem Cunninghamem z Hyndhope.

Louis Mountbatten, 1. hrabě Mountbatten z Barmy, AF, lord Louis Mountbatten: náčelník kombinovaných operací 1941–43; vrchní velitel spojeneckých sil v jihovýchodní Asii 1943–46; místokrál Indie únor–srpen 1947 / generální guvernér 1947–48; První námořní lord 1955–59; Náčelník štábu obrany 1959–65. Titul vikomta Mountbattena z Barmy, 1946. Po vyhlášení nezávislosti Indie v roce 1947 se jeho role změnila z místokrále na generálního guvernéra, když byl povýšen o jeden šlechtický stupeň a stal se hrabětem Mountbattenem.

AF Sir John Tovey: C-in-C 2Home Fleet 1940–42; C-in-C The Nore3 1943–46. Baron Tovey, 1946.

AF Sir Bruce Fraser: C-in-C Home Fleet 1942–44; C-in-C Tichomořská flotila 1944–46; První mořský lord 1948–51. Baron Fraser z North Cape, 1946.

Armáda

FM (polní maršál) vikomt Gort: C-in-C Britský expediční sbor 1939–40. V té době již zastával dědičné vikomství v Irsku (které mu nedávalo nárok na křeslo ve Sněmovně lordů); V roce 1946 mu byl udělen další titul vikomt se stejným titulem v šlechtickém systému Spojeného království, což mu poskytlo křeslo ve Sněmovně lordů.

FM Sir Edmund Ironside: CIGS 1939–40. Baron Ironside, 1941.

FM Sir Archibald Wavell: C-in-C Střední východ 1939–41; C-in-C Indie 1941–43. Vikomt Wavell v roce 1943. Poté, co v letech 1943–47 působil jako místokrál Indie, postoupil o jeden stupeň a stal se hrabětem Wavellem.

FM Sir Alan Brooke: CIGS 1941-46. Baron Alanbrooke, 1945. V roce 1946 postoupil o jeden stupeň a stal se vikomtem Alanbrookem.

FM Hon. Sir Harold Alexander: C-in-C Střední východ 1942–43; Vrchní velitel spojeneckých sil ve Středomoří 1944–45. Vikomt Alexandr Tuniský, 1946. Po svém působení ve funkci generálního guvernéra Kanady v letech 1946–1952 byl povýšen o jeden stupeň a stal se hrabětem Alexandrem z Tunisu.

FM Sir Bernard Montgomery: C-in-C 21. skupina armád 1944–46; CIGS (Chief of the Imperial General Staff) 1946–49. Vikomt Montgomery z Alameinu, 1946.

Sir Henry Maitland Wilson: vrchní velitel spojeneckých sil ve Středomoří v letech 1943–44. Baron Wilson, 1946.

FM Sir William Slim: velitel XIV. armády (Barma) 1943–45; CIGS 1949–52. Po svém působení ve funkci generálního guvernéra Austrálie v letech 1953–60 se stal vikomtem Slimem.

Generál Sir Hastings Ismay: náčelník štábu předsedy vlády (jako ministr obrany) 1940–46; První generální tajemník NATO 1952–57. Baron Ismay, 1947.

Generálporučík Sir Bernard Freyberg VC: velitel expedičních sil Nového Zélandu na Krétě, v severní Africe a Itálii v letech 1941–45. V roce 1951, ke konci svého působení ve funkci generálního guvernéra Nového Zélandu v letech 1946–1952, se stal baronem Freybergem.

Královské letectvo (RAF)

MRAF (maršál letectva) Sir Cyril Newall: náčelník štábu letectva 1937–40. Po svém působení ve funkci generálního guvernéra Nového Zélandu v letech 1941–46 se stal baronem Newallem.

ACM (air chief maršál) Sir Hugh Dowding: C-in-C Fighter Command 1936–40. Baron Dowding, 1943.

MRAF Sir Charles Portal: Náčelník štábu letectva 1940–46. Baron Portal of Hungerford, 1945. V roce 1946 postoupil o jeden titul a stal se vikomtem Portal z Hungerfordu.

MRAF Sir Arthur Tedder: zástupce vrchního velitele spojeneckých sil v Evropě 1944–45; Náčelník štábu letectva 1946–50. Baron Tedder, 1946.

MRAF Sir Sholto Douglas: C-in-C Fighter Command 1940–42; C-in-C Coastal Command 1944–45. Baron Douglas z Kirtleside, 1948.

MRAF Sir Arthur Harris: C-in-C Bomber Command 1942–45. Neobdržel žádný šlechtický titul, i když byl v roce 1945 povýšen z KCB do GCB. Traduje se, že odmítl šlechtický titul, protože posádkám Bomber Command byla odepřena jejich vlastní speciální kampaňová medaile. V roce 1953 byl jmenován baronetem (nejnižší šlechtický titul vyšší šlechty, který z něj učinil sira Arthura Harrise Bt) během Churchillova premiérství v letech 1951-55.

RYTÍŘI ŘÁDU PODVAZKU / ŘÁDU BODLÁKU

Z výše uvedených byli také jmenováni rytíři Nejvznešenějšího Podvazkového řádu: Mountbatten 1946, Brooke 1946, Alexander 1946, Montgomery 1946, Ismay 1957, Slim 1959, Portal 1946.

Insignie Podvazkového řádu (volná licence wikipedie)

Cunningham, který byl Skot, byl v roce 1945 jmenován do Řádu nejstaršího a nejvznešenějšího bodláku (skotský ekvivalent Podvazku).

Na tomto místě a na závěr je vhodné připomenout, že pan plukovník Jiří Louda (3. října 1920 Praha – 1. září 2015 Olomouc) - český heraldik a veterán druhé světové války ze západní fronty – se celoživotně věnoval malbě erbů nositelů Podvazkového řádu. Vytvořil znak České republiky a stovek obcí v ČR. V roce 2020 bylo Palackého univerzitou publikováno jeho celoživotní dílo Coats of arms of the Knights of the Order of the Garter = erby rytířů Podvazkového řádu, které ozdobila předmluva dnešního krále Velké Británie Karla III. A široké veřejnosti byl znám jako autor erbů z publikace Louda/Janáček České erby ze slavné edice OKO.