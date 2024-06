Grifo není gryf ani okřídlený lev – ad nové logo Muzea Prahy

Samotné logo je sice roztomilé, ale zjevně chybně označené. Výše uvedený kánon zobrazování gryfa u nás platil po staletí. Bohužel se nyní Muzeum Prahy (skrze svůj FB profil) zpětně pustilo do obhajování zjevné chyby.

V červnu 2024 uvedlo Muzeum Prahy své nové logo a vizuál, a to po pouhých pár letech a v ceně převyšující milion korun. Nazvalo ho grifo. Pan ředitel muzea Ivo Macek a spoluautor vizuální identity uvedli v rozhovoru pro idnes 15.6. 2024: „Okřídlení lvi jsou podle ředitele s budovou neodmyslitelně spjatí. Dvě sochy gryfů se totiž na budově nachází. „Nevytvořili jsme ho (logo) z ničeho, ale vychází z gryfů, kteří jsou na budově, a rovněž z loga, které muzeum kdysi dávno používalo. Vyjít z původního symbolu nám přišlo logické, navíc má řadu atributů, které mohou s lidmi komunikovat,“ vysvětlil Mikuláš Macháček, spoluautor vizuální identity, na které pracovalo studio zetzetzet“.

Na fasádě jsou však bohužel jen dva okřídlení lvi. Muzeum smíchalo gryfa a okřídleného lva do jednoho. Tím se vytvořil nesoulad mezi vizuálem loga (lev s křídly) a jeho značení (grifo).

Gryf je bájné stvoření, jehož mytologický původ sahá přinejmenším do 3. tisíciletí př. n. l. Je zobrazován se lvím trupem, zadníma nohama a ocasem, a s orlí hlavou, krkem, křídly a pařáty. Je tomu v našem prostoru již od dob tzv. vyšehradských dlaždic z 11. století (nálezy dlaždic z kostela sv. Vavřince na Vyšehradě), kde je gryf takto zobrazen.

Okřídlený lev na muzeu Okřídlený lev – Benátky (wikipedie) Nové logo muzea – grifo – zjevná hříva lva Znak západopomořanského vojvodství – gryf

Okřídlený lev je taktéž mytické zvíře, zmíněné v biblické první knize Ezechiela nebo sedmé knize Daniel. Je to lev s křídly. U nás je naposled použit na Památníku Okřídlený lev od britského sochaře Colina Spoffortha a stojí v Praze na Klárově.

Obě zvířata byla hojně používaná v evropské heraldice a umění. Lev často v podobě lva sv. Marka jako symbol evangelisty Marka. S mečem a knihou. Okřídlený lev je nejznámějším symbolem Benátek. Gryf pak byl mnohdy symbolem tiskařů a knihtiskařů.

Samotné logo je sice roztomilé a hravé, ale zjevně chybně označené. Výše uvedený kánon zobrazování gryfa u nás platil po staletí. Bohužel se nyní Muzeum Prahy (skrze svůj FB profil) zpětně pustilo do obhajování zjevné chyby s tím, že okřídlený lev může být také gryfem, a to s odkazem na ojedinělou publikaci, kde autorka na jediném místě označuje okřídleného lva za gryfa, a to bez bližšího vysvětlení. Jedná se však o naprostou výjimku. [1]

Je třeba říci, že referenční publikace od nakladatelství Academia Umělecké památky Prahy - Nové město na straně 561 taktéž označuje sochy na muzeu za okřídlené lvy. Čili muzeum obhajuje zjevně neobhajitelné. Rozumím, že je logo již vytvořené a zaplacené, ale mrzí mě, že instituce, která má ve vínku vzdělávání veřejnosti, dospělé i dětí, takto přistupuje k celé věci. Místo poctivého přiznání odborné nepřesnosti se nyní snaží přepsat veškeré učebnice pomocných věd historických od dob 19. století.

Gryf není okřídlený lev a bylo by dobré, aby se Muzeum Prahy neobávalo uznat chybu.





