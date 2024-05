Důchodce o důchodech, cizincích, a tak vůbec…

Jsem už v důchodu a důchody budoucích důchodů by mi měly být šumafuk. Nějak není. V současné době je doba pobírání důchodů větší než 21,5 roku.

Jsem už v důchodu a důchody budoucích důchodů by mi měly být šumafuk. Nějak není. V současné době je doba pobírání důchodů větší než 21,5 roku. Je to dáno tím, že matky, dnes důchodkyně, odcházely do důchodu dříve. Dobrá. Nějak nevěřím, že když se půjde do důchodu dejme tomu v 67 letech, že se bude důchod pobírat těch (průměrně propočítaných) 21,5 roku. Znamenalo by to, že se lidé budou dožívat v průměru cca 88 let. Takže na jednoho, který umře v 75 bude jeden, který umře ve sto letech. Myslím si, že umře v budoucnu vždycky víc lidí v 75 než ve sto letech, ale rád bych se mýlil. Doba pobírání důchodů asi nebude těch 21,5 roků. Takže nebude potřeba tolik peněz, že.

Nebude prý dost peněz na důchody. Takže musí se redukovat výše důchodů už nyní s předstihem. Kecy v kleci. (tedy v současné Žvanírně). Není snad cíl mít vyrovnaný státní rozpočet a neplatit úroky z půjček (zatím) 70 miliard? Nevybírat řádně daně a zatočit s šedou ekonomikou? Zvednout přidanou hodnotu našich výrobků? Neokleštit zbytečný a nafouklý státní aparát? Robotizace, umělá inteligence se nebude používat? Fialovi muži to umí! Fialovi muži to ví! Fialovi muži mají recept jak na to! Řekli to v programovém prohlášení. Tak když to umí a ví jak na to, tak ať nesahají na budoucí důchody a nezvyšují rok odchodu do důchodu.

Další pilíř důchodového systému – spoření na důchod. Každý mladý člověk si bude rád a ochotně spořit na důchod. Stačí mladým poskytnout 2% úrok z naspořených peněz (stát si půjčuje peníze dráž, takže 2% by neměl být problém) a garantovat zhodnocení vkladu o inflaci. No ale tím by stát nic moc nevydělal, tak se mu do toho nechce. Takže to vypadá, že budeme i v budoucnu bez pilířů. Těch důchodových.

Pokud nám bude v budoucnu přidělený jeden nelegální emigrant a my ho nebudeme chtít, tak nás to přijde ročně na 0,5 milionu korun. NATOLIK NEPŘIJDE ročně stát náš důchodce, který celý život tady pracoval, danil a platil a přispíval do systému! On tedy není ani legální migrant, který je zde s platným povolením a pracuje - žádná moc velká výhra pro státní rozpočet. Část svých peněz zpravidla posílá do zahraničí, ty se zde neutratí, takže z nich zpětně není ani DPH (spotřební daň).

ČEZ si bude muset půjčit na nové bloky atomových elektráren. Když zisk tohoto státem většinově vlastnícího podniku odčerpává vláda na krytí svých rozpočtů, tak si musí na budoucí investici nutně půjčit. Půjčí si na finanční krytí výstavby nových atomových bloků i minoritní vlastníci ČEZu? Ale ne, to by nebylo správné. Rozdělíme tento polostátní podnik na část ziskovou, tu nabídneme převodem minoritním vlastníkům a na tu druhou, kterou budeme státem dotovat. Samozřejmě a jak jinak - všechno transparentně, doufám, že to tato vláda stihne do příštích voleb.

K popukání byla snaha jmenovat novým ministrem pana Tuleja. Ona k popukání je i TOP 09 ovládaná dvojčaty. Ostatně k popukání je i celá pětikoalice.