G. Puccini "Turandot", Antonio Pappano (2023)

Stal se zázrak. Byla pořízena moderní nahrávka klasické opery, která není pěvecky pozadu za nahrávkami klasickými.

G. Puccini, Turandot, Antonio Pappano (rok vydání 2023), Jonas Kaufmann a Sondra Radvanovsky v hlavních rolích. Už jsem to kdysi slyšel a pochválil. Ale četl jsem k této nahrávceznovu prověřím sám a poslechl si to na Tidalu.

Je to skvostné, a to nejen na dnešní poměry. Nenechte si nic namluvit. Sice se to možná nevyrovná klasickým nahrávkám minulosti, ale rozdíly jsou menší než bych si myslel. Není to nijak výrazně pozadu. Nahrávka disponuje moderním nekompromisním zvukem.

Nahrávka obsahuje ceké Alfanovo zakončení bez obvyklých škrtů.

Kaufmann je jistě malinko neitalský, ale já si myslím, že vzhledem k tomu, že Calaf je princ tatarský, je to asi výhoda. Kaufmanna nemám moc rád, jeho umělé přetmavování hlasu mi vadí. Tady je však velmi dobrý. Moc mě těší, že to můžu napsat.

Sondra Radvanovsky disponuje fantastickým hlasem, a to nejen pro roli Turandot. Její hlas není přímo krásný, to bych netvrdil. Disponuje však dostatečnou dramatickou kvalitou, která je pro roli nutná.

Ermonela Jaho jako Liu možná není úplně ideální, ale její výkon je důstojný. Jaho je z celého ansámblu asi nejslabší článek. Zní moc staře a nepřenáší zoufalý sentiment otrokyně Liu.

Pappanovo vedení orchestru a ansámblu je dokonalé.

Že bych pro to úplně hned utíkal do krámu to asi úplně ne. Ale je to určitě velmi dobré a jednou to bude klasické.

Zvuková stránka nahrávky, zde bych měl výhady. Technicky je zvuk jistě dokonalý, bez zkreslení nebo přebuzení. Nahrávací technici však dle mého názoru trochu zapomněli, kam umístit mikrofony. Není to katastrofa, to nikoli. Jen to prostě mohlo být lepší.

Budu přísný 7/10 ..... Brava Radvanovsky!!!