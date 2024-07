Další verze Turandot... Místo přehledových článků, které ztratily bez discogs linků smysl, zkusíme kratší recenze. Tato verze ja kandidátkou na nejlepší verzi. Jsou zde však technická omezení, která je třeba vzít v úvahu

G. Puccini „Turandot“, Alberto Erede (1955)

Neznámý princ (Calaf) – Mario del Monaco

Turandot – Inge Borkh

Liu – Renata Tebaldi

Ping - Fernando Corena

Pang - Mario Carlin

Pong - Renato Ercolani

Timur - Nicola Zaccaria

L’imperatore Altoum - Gaetano Fanelli

Un mandarino - Ezio Giordano

Orchestra - Santa Cecilia

Chorus - Santa Cecilia

Alberto Erede

July 1955

Původní monofonní nahrávka byla později rekanálována do falešného sterea. Poslední stereo remaster zní opravdu docela přijatelně. V hlasitých pasážích jsou přítomny stopy zkreslení a vyšší harmonické chromatické frekvence se tříští, takže zvuk je jakoby drsný. Není to tak zlé, jako když to napíšu.

Protože, kde bych s těmi superlativy začal?

Začneme s představitelkou hlavní role Inge Borkh. Její vstup v trůnní árii je naprosto zdrcující. Jí ta role patří a vlastní ji možná stejně jako Birgit Nilsson. Jen je to trochu jiné a zcela fantastické. Nilsson je opravdu chladná a nepřístupná. U Borkh slyšíme přeci jen stopy nějaké erotiky.

Mario del Monaco jako Calaf nemusí každému vyhovovat, jeho brutální vokální výkon otevírá dvířka CD přehrávače. Ale Calaf nemá být žádná vykastrovaná chudinka, to tady opravdu nehrozí. Jen mi to občas připadá na hranici vřískání. Ale já ho znám, jsem na to zvyklý.

Liu Renaty Tabaldi je tak dojemně sladká jako žádná jiná. Lyričnost jejího hlasu tady vyniká zcela naplno.

Timur je Nicolai Zaccaria, který je zde opravdu dobrý.

Tři Mandaríni jsou též výborně obsazeni s Fernandem Corenou v čele.

Eredeho vedení orchestru a ansámblu je opravdu idiomaticky italské a nevykazuje nedostatky.

Pokud se vyrovnáte s technickými limity nahrávky, je to jasná volba. Dá se to sehnat pod sto korun v edici DigiPack