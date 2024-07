A máme další Turandot, ba přímo dvě. Obě nahrávky vyvolávají jisté kontroverze. Nejlepší je ale vždy si udělat vlastní názor. Já obojí stavím docela vysoko a na velmi podobnou úroveň.

G. Puccini „Turandot“, Zubin Mehta (1972) a Herbert von Karajan (1981)

La principessa Turandot - Joan Sutherland Katia Ricciarelli

Calaf - Luciano Pavarotti Plácido Domingo

Liù - Montserrat Caballé Barbara Hendricks

Ping - Tom Krause Gottfried Hornik

Pang - Pier Francesco Poli Heinz Zednik

Pong - Piero De Palma Francisco Araiza

Timur - Nicolai Ghiaurov Ruggero Raimondi

L’imperatore Altoum - Peter Pears Piero De Palma

Un mandarino - Sabin Markov Siegmund Nimsgern

Orchestra - London Philharmonic Orchestra Orchestra –- Wiener Philharmoniker

Chorus - John Alldis Choir Chorus ––––––––– Wiener Staatsoper

Zubin Mehta Herbert von Karajan

August 1972 July 1981

Slavné, avšak kontroverzi budící nahrávky, které je mnohými považovány za nejlepší nahrávky tohoto titulu a mnohými za něco naprosto strašného a naprosto nepřijatelného.

Zubin Mehta je vnímán o něco vstřícněji. Lidí, kteří to řadí na vrchol, je asi více. Mně se to moc líbí, ale za nepřekonatelný vrchol bych to asi nevyhlásil. Kontroverze se odvíjí hlavně od Dame Joan Sutherland. La Stupenda je přeci hlavně koloraturní soprán a roli chladné čínské mrchy není pro ni. A já se ptám!!! Opravdu jste to slyšeli? Joan Sutherland měla wagnerovské kořeny a její hlas byl prostě velký. Na divadle by to asi nikdy neprošlo, ale na této nahrávce je to zcela v pořádku a dostanete, co čekáte.

Další výtky většinou míří na Luciana Pavarottiho, že nemá dost testosteronu a dost dramatického náboje v hlase. Když na to mají takový názor, mají na to právo. Já si ale nic takového nemyslím. Jeho lyrické uchopení role velmi obdivuji.

Zbytek obsazení je zcela v pořádku. Hlavně bych vyzvedl Timura Nicolaie Ghiurova.

Monserrat Caballé není asi dostatečně nevinná a zoufalá. Její výkon je technicky ten nejlepší, který jsem kdy slyšel. Bohužel se jí myslím ale nepodařilo pochopit duši otrokyně Liu.

Mehtovo vedení orchestru a ansámblu mi připadá malinko neitalské, ale není to nic, co by vyrušovalo.

Zvukově je to zcela v pořádku. Stáří záznamu zde příliš neovlivňuje jeho technickou kvalitu

8/10

Karajanova nahrávka budí kontroverzí mnohem více. Katia Ricciarelli přeci nemá dostatek vokálního výkonu ani dost dramatických kvalit, aby zpívala Turandot. A kde je prosím psáno, že Turandot musí být zběsilá vyvřískule Brunhildina typu? Karajan vždy věděl, co chce a také to dostal. Katia v roli Turandot je dobrá, ba velmi dobrá. Zmíněné vokální aspekty propůjčují Turandot určité prvky erotické křehkosti a zranitelnosti, které dávají jejímu přerodu z vraždící harpyje na milující ženu, určité prvky věrohodnosti. Já to vidím velmi pozitivně.

Placido Domingo je zde zcela fantastický a jeho Calaf je dokonalý.

Barbara Hendrics je zde inkarnace Liu na zemi. Její zoufalá dětskost jednoho chytne za srdce.

Ruggero Raimondi a jeho Timur je též v pořádku.

Luxusně obsazení Mandaríni celou nahrávku korunují sladkou třešničkou.

Karajanovo vedení je zcela neitalské, ale jak dokázal vyloudit z orchestru takové barvy, to nechápu. Sborové scény jsou správně bombastické a nemají konkurenci. Já od Karajana neitalskost čekám a umím ji ocenit.

Byla zde zřejmě již použita digitální nahrávací technologie, zvuk nevykazuje žádné slabiny a je zcela úžasný.

Není to nahrávka pro každého. Rozumím výhradám, které k tomu jsou. Ale řadím to stejně vysoko jako Mehtu.