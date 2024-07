G. Puccini "Turandot", Erich Leinsdorf (1960)

Legendární nahrávka této poslední Verdiho opery. Jsou zde trochu technické problémy dané stářím nahrávky. Není to ale tak zlé, jak byste mysleli.

Vydavatelství Alto znovu vydalo Pucciniho Turandot z roku 1960, původně vydanou v edici RCA Victor Living Stereo Red Seal. Tato edice je známá tím, že nabízí výjimečné nahrávky klasické hudby. Přestože ne všechny nahrávky jsou dokonalé, očekávání od takového vydání jsou vždy vysoká.

Přebal CD téměř sám hoří díky silnému obsazení. Birgit Nilsson jako Turandot je zárukou mimořádného výkonu. V této nahrávce však oproti jiným svým nahrávkám malinko zaostává. Toto srovnání platí pouze při porovnání Nilsson s jejími vlastními výkony. Konkurence s Nilsson je velmi těžká a skutečnost, že dokáže porazit sama sebe, je vedlejší. Je to výkon ve vlastní třídě a přiblížit se mu je obtížné.

Jussi Björling nikdy nezpíval Calafa na jevišti, ale jeho výkon v této nahrávce je považován za legendární. Mně osobně připadal jeho výkon trochu měkký a příliš lyrický pro Calafa. Ale to je jen můj názor. Jedná se o jednu z Jussiho posledních nahrávek před jeho tragickým odchodem.

Liu v podání Renaty Tebaldi je nejdojemnější, jakou jsem kdy slyšel. Je zde skvostná. Tozzi jako Timur nezaostává a je výborný. Pečlivě vybraní jsou i Mandaríni a císař Altoun.

Erich Leinsdorf jako dirigent odvádí velmi dobrou práci. Někdy se říká, že jeho dirigování je mechanické a nevyrovnané. To může být pravda, ale v této nahrávce to neruší. Osobně si nemyslím, že by to bylo výrazně patrné.

Jediný problém této nahrávky je technický stav zvuku. Ačkoli je nahrávka ve stereu, zvuk má tendenci se ve špičkách rozpadat, tříštit a zní drsně. Frekvenční spektrum je zúžené a ploché, což diskvalifikuje původní LP desku.

CD reedice a poslední remastery se snaží tyto problémy řešit a znějí docela dobře, ale zmíněné problémy nelze zcela odstranit. To je jediný důvod, proč by někdo mohl dát přednost nahrávce Pappana z roku 2023, i když je umělecká úroveň o něco nižší než u této starší nahrávky.