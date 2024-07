Slovo Boha bylo Božské tím, že mu dal život

Kdo pochopí onu situaci s Madonou, ten si uvědomí život v podobě, jak jej známe. Posvěcený Bohem jako světlo zítřka, které proudí k nám.

Jediným pohledem oněměli lidé, co je příčinou onoho oněmění? (pracovní název)

Stalo se onoho večera. Lidé oněměli. Toto oněmění nebylo jako obvyklé, že jim došla slova. Ale slova byla vyčerpaná tím, že se setkali s něčím tak velkým, co je obsáhlo v celé své velikosti.

Nyní se budete ptát co je příčinou tohoto oněmění? Příčina je známá po tisíce let. Bylo to setkání s takovou kvalitou a lidé si uvědomili, že jim došly slova. S těmito lidmi není žádné slovo zbytečné, zdálo by se to tak, a tak lidé ctí tento okamžik, že mlčí.

A jaká situace je právě tímto? Je to setkání s Madonou, která stvořila svět. Tato madona nebyla stvořena v poslední inkarnaci jako světice, ale jedná se o princip, který se zdá, jako by vystupoval ze světa k nám a tímto promlouvá k nám.

Jeho slova zní: Kdo najde v této situaci poznání Bohorodičky poznání Božství, ten nebude jen člověkem, ale i Bohem, který se stvořil do života tím, že jej poznal.

Těmto slovy se dá uvést úvod, který povznesen povznese každou myšlenku, byť sebenepatrnější, dá ji život a lidé to tak ctí. Proto mlčí, protože dát myšlence život je Božské a lidé oněměli hrůzou, co by se mohlo stát, kdyby promluvili. Jejich myšlenka by se zhmotnila. Ó, jaká hrůza, však jsou to vaše myšlenky, řekla Bohorodička, a přesto lidé mluví dál, protože ví, že setkání s takovou kvalitou je obtížné. Jen ve výjimečných případech dostane člověk šanci pochopit tento princip. Který říká vše o Božství, které koná na zemi.

Však proč vznikl tento článek? Vznikl jako oslava toho, koho milujeme a vzdáváme hold, který je životem všech. Těmito slovy se neloučím, ale předávám život svůj jako jeho dál.

Na samý závěr mám jednu prosbu.

Pochopte tento článek tak, že bude jako oslavou toho, koho milujeme. Není to zástěrka člověka, aby vám sdělil pravdu, či svůj názor. Je to Božství, které vystupuje z nás, co koná a my jej chápeme těmto slovy. Slovy útěchy a milosti Boží. Právě toho Božství, které nás miluje stejně jako my jeho. To jen někteří lidé neví, koho, ani jak jej milují, ale nastane doba, kdy i oni pochopí. Pro tuhle dobu mám jeden vzkaz:

Dočkáte se poznání krásy i milosti světa, ale bude to v bídě všedních dní. Protože vaše bohatství bude zmařeno. Nebude Bohatství, a nebude milosti v takové situaci. To jen lidé vědoucí, budou milostí těchto chvil. Proto si přeji dát vám vše, co mohu, aby v tento okamžik, který nastane, jste nepadli do prachu a nechtěli jste pronést slova smíření. Ne proto, že bych vás nemiloval, ale že vše má mít jistou průchodnost ve stvoření, které vytvoří vždy to, co je potřeba. Kdo bude tyto řádky číst, pochopí za nějaký čas obsažnost těchto slov. Za podmínek, které panují tyto slova pochopí skutečně málokdo. Proto Vám přeji hodně zdaru a přeji si vás milovat jako ten, kdo pronesl slova smíření.