Skromnost je věcí nás všech

Kdo najde skromnost v životě, ten objeví to, proč jsme tady. Je to poznání Božství v sobě jako skromnost všeho. Přitom skromnost se nedá měřit, ale musí se žít.

Rozhazují miliardy, přitom nechápou, co je příčinou bídy, která se na nás hrne. (pracovní název)

Rozhýbat ekonomiku, by to chtělo, povzdech si jeden člověk druhému. Jak to myslíš? Myslím to tak, že člověk se nemůže dívat na bídu, která provází současnou ekonomiku. Takto bych to viděl stejně, nemohu se dívat na to, jak se zbůhdarma rozdávají miliardy, které nic netvoří. Tento rozhovor, je čistě imaginární, přesto pravdivý.

Co je příčinou současné bídy? Současná bída má svoje specifika. Tím prvním specifikem je to, že lidé již neví, co vytvořit, protože vše mají. Situace dospěla tak daleko, že lidé mají vše. Ovšem ne všichni, protože uvědomit si, že mám vše, chce trochu fištróna což dneska moc lidí již nedokáže. Tedy přiznat si to, je porozumění moudrosti, která říká:

Kdo probudí hydru, ten pocítí poznatky života jako její. Tyto poznatky bude zažívat v bídě života, a ne v bohatství, které Vám bude protékat mezi prsty.

Tímto se definuje dnešní hydra. Lidé pro ni již nevidí to, co tvoří a nejsou schopni ji pochopit, přitom vše je tak snadné. Pochopit hydru, jde jediným způsobem. Být skromný a pak uvidíte vše. Ovšem skromnost je dvousečnou zbraní v dnešní době. Co je dneska skromností? Dnešní skromnost je konzumace za co nejlevnější peníz přitom co nejvíc. Zcela opačný přístup, než nám říká skromnost. Taková skromnost tu nebyla nikdy, ohradil se člověk. Ale byla, jen my lidé ji již nehledáme.

Být skromný znamená toto:

Pochopit skromnost jde jedině tím, že si uvědomíme svoji cestu jako Božství toho, kdo je i není. Pak teprve přijme skutečnou skromnost. V opačném případě ji nikdy nenajdeme a bude ji častovat přídomky vlastností, které nikdy neměla.

Jak vidíte, pochopit skromnost je v dnešní době složité. Je to doba přebytku a lidé to tak necítí, chtějí stále víc. A nehledají skromnost života, která říká toto:

Kdo najde peníz a najde odvahu, ten bude opět penízem poměřovat svět, přitom tento peníz není ze zlata, ale z duše, která proudí životem jako peníz.

Myslím, že toto téma se pomalu vyčerpalo, proto na samý závěr řeknu svůj postřeh:

Kdo najde v dnešní době skromnost, tedy skutečnou, ten nebude jen povýšen, ale bude vítězem všeho klání do čeho ho postaví život, protože jen takoví lidé si uvědomí skutečnou hodnotu věcí, které je provázejí. A nejsou to jen hmotné věci, ale i duchovní, které mají stejnou váhu na vahách.

Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně zdaru.

J.H.