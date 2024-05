Na konec nebude ničeho, čeho bychom si vážili

Budou to vztahy, a ne hmotné věci, které budou mít hodnotu. Vše ostatní pomine, jako pominulo mnohokrát. Proto věřte sami sobě, že bude lépe i potom co přijde.

Ekonomický rébus (pracovní název)

Ekonomika je mocná zbraň, kterou vzývají globalisté i ti co se živí prací. Je to poznatek tak vysoký, že každý pochopí, co mu trh přináší téměř okamžitě. Pro jednoho jsou to peníze, pro druhé práce a ve výsledku opět peníze. Kdyby vše fungovalo, jak má, a trh by byl otevřený všem, a to takovým způsobem, že by podmínky nebyly rovné, ale podobné rovnosti, kdy ta podobnost by se rovnala možnostem dané země, která by obchodovala ne z pocitu musu, ale z radosti nad obchodem, který je podoben výměnnému obchodu, kdy se získá něco za něco. To že dnes to funguje na bázi peněz, nebude do budoucna stačit a peníze nebudou hlavní mantrou směny. To, že dnes nedokážeme jinak jednat, než pod diktátem peněz je dobou, ve které žijeme a ta říká:

Kdo najde v tomto období peníz, ten najde bratrství.

Přitom ta budoucí doba přinese takovéto poznatky:

Bratrství nepotřebuje peněz, ale důvěry, kdy jedno se dá vyměnit podle schopností dané země, kdy země sílí podle klíče, který rozvíjí svým obchodem, který by měl být spravedlivý a ne jednostranný.

Taková moudra přinesou poznatky doby, která přinese jednu změnu. Člověk v Evropě si uvědomí, že není potřeba peněz. Toto zjištění bude provázeno hrůzou a ti co tuhle zkušenost udělají budou postrašeni a pohoršeni nad těmi co budou peníze mít. Však nastane doba, kdy toto postihne skutečně všechny. Co pak nastane? Nastane změna, kdy lidé pochopí, jak byli oklamávání celou dobu a jak potřebovali věci, kterých vlastně nepotřebují. Těmito poznatky budou lidé ovlivněni po této době.

Co však říct závěrem? Na samý závěr mám jednu radu:

Nechtějte poznat věci dřív, než přijdou. To že vám říkám, co se stane je z toho důvodu, abyste již dnes pochopili věci, kterými se budeme muset zabývat a lidé nebudou chtíti poznat víc, protože budou paralyzováni. To že budou paralyzováni budou ochotni udělat cokoliv pro pochopení všeho, jen ne tímto způsobem. Proto již dnes můžete zmoudřet a připravit svou moudrost na čas, který přijde.

Děkuji Vám za pozornost.

J.H.