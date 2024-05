Když kýchnu, probudím život k životu

Kdo nabude pozornosti života? Bude to ten, kdo dal život, nebo ten, kdo život přijímá? Jsou to obě poloviny života věčného, proto se nebojte života a dejte mu vše, co potřebuje.

Když kýchnu, prozáří se svět (pracovní název) Na počátku se stalo toto: Bůh si uvědomil sám sebe a vyzářil ze sebe, sebe sama na vše. Toto vyzáření je ono kýchnutí člověka. Celé by se to dalo říci slovy proroka: Nadejde čas, kdy lidé pochopí vše, však zatím jsou lidé ve vleku svých vlastních vášní, kterým propadají jako malé děti. Až dospějí, budou moudrý jako Já. Toto celé by mohlo skončit, jenže jak velí čest člověka, nedá se nezmínit spousta dalších věcí, co s tímto tématem souvisí. A které to jsou věci? Je to např. poznání sebe, kdy sám sebe, nemůžeme nahradit toho, kdo je i není. To jen člověk si říká: Pochopit znamená jít, však jít neznamená pochopit. Těmito jemnými nuancemi je pak tvořen život a mezi tímto vším se tvoří onen skutečný život, který je vyzářen z podstaty. Tato podstata je výš než Bůh. Je to skutečný základ všeho, kterému se nikdo neklaní, ale každý jej ctí jako počátek všeho. Myslím, že má slova naplnila čas jim určených a přeji Vám hodně zdaru v životě. Děkuji za pozornost J.H.