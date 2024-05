Když chyby tvoří naši součást, co uděláme my?

Pochopit své chyby je nejdůležitější úkol života. To jen lidé bdící a ctící Božství dokáží své chyby rozvinout k dokonalosti. Proto nezoufejte ze svých chyb, ale mějte je rádi jako sami sebe, protože jen tímto povýšíte svůj život.

Dokážeme si přiznat chybu? (pracovní název)

Jsou chyby, které se nedají obhájit. Tyto chyby neprodukuje Bůh, ale lidstvo a to tím, že chce být na výši, přitom není. Tyto chyby dělají systém nestabilní a ten se stává náchylný ke zhroucení. Jak vidíte, to co se dnes děje je právě tímto případem, kdy lidé jsi nejsou schopni přiznat chyby. Tyto chyby se netýkají jen těch lidí dole, ale i na hoře.

Lidé jsou lidmi právě tím, že si dokáží uvědomit chyby, což se dnes neděje. Každý bazíruje na chybách jako nějaké mantře lepších zítřků, přitom si neuvědomuje, že tím podporuje zánik. Tím zánikem nemyslím, že jako lidstvo zanikneme, všichni určitě ne, protože moudrost daná lidem způsobí, že se věci nakonec obrátí k lepšímu. To o čem píši je lidská hloupost skrytá za špatné rozhodnutí a jejich počátek je datován k tomu, že lidé nepřiznají chybu.

Je tedy přiznání chyb Božské? Je i není. Kdy Bůh netvoří chyby, ale nerovnováhu, která je potřeba vykompenzovat a lidé se chovají stejně. Kdy člověk se nedá opít tím, že si uvědomí chyby, ale že dokáže na chybách pracovat a to tak, že je dokáže zmírnit. Celý tento postup je Božský a lidé jej ctí tím, že ne že nedělají chyby, ale že si svých chyb váží jako prokazování toho, co by dokázali, a přitom si uvědomí to vyšší co zastávají. Chyby tak mají funkci dvojí, dokáží většinu věcí povýšit, když je vůle tohle udělat a jednak mají funkci udělat systém dokonalejší.

Tohle je vše, co jsem chtěl říci.

Děkuji Vám za pozornost

J.H.

Na samý závěr mám jednu poznámku:

Chyby mají více funkcí a jsou důležitou funkcí života. Kdo nepřijme chyby a neudělá z nich ráj tím, že je zdokonalí tím, že je zmírní, pouze tento člověk, takto jednající pochopí vše. Tito lidé netvoří většinu, ale jsou nejdůležitější složkou lidství, které bylo člověku dáno.