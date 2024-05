Kdo zobrazí pravdu, pozná život

Nehledám, budu pravdou a to tím, že budu poznávat život, který žiji. Tato pravda je nejvyšším poznáním pravdy. A takto tvoříme život, který bude životem všech.

Pravda vyjde najevo (pracovní název)

Nejde zakrývat, že pravda vždy vyjde najevo, jen to chce čas. Ten čas, který jsme dostali bude další pravdou. Ta pravda má totiž jednu část a ta znamená, že zobrazit pravdu neznamená být v pravdě. Tohle bude ústřední motiv celého článku.

To, že jsem v pravdě neznamená, že zobrazíme pravdu, proč tomu tak je? Je tomu proto, že čas, který pravdě věnujeme musí být dlouhý, jinak se jako pravda neukáže. To že člověk přijme a vydá pravdu jako poznatek, bez tohoto času, nikdo mu neuvěří ani této pravdě. Tedy čekáme na lidi, co zjeví pravdu. A ta doba pomalu přichází. Nebude to doba zmaru, jak jsem psal dříve, tedy bude, ale pro některé, kteří nepochopí pravdu ta pravda zní takto:

Kdo najde v momentě pravdy poznatek tak hluboký, že jej pochopí, ten bude ušetřen trýzně, protože pravda nemůže být poznaná jinak než vlastní pravdou osoby, která pravdu ctí.

Bohužel říkám jen to, že pravda nebude poznána všemi, protože lidé nechtějí být v pravdě, ani nechtějí o ní nic slyšet. To jen ti co pravdu hájí, jak v malém tak velkém dokáži ji poznat. To, že malé poznání pravdy je taky důležité ví snad každý. Taková malá pravda začíná úplnými drobnostmi života, který žijeme a přesahuje do života druhých. Takové poznatky malých pravd udělá každý, kdo jde se životem jako Božství, i když si právě neuvědomuje. Poznání malých pravd je tedy smysluplné pro každého. Je tu však velká pravda, která ční nadevším. Takové pravdy nebylo, ale bylo, jen ji nikdo nepoznal, protože malé pravdy dokáží být i velkými, jen musí vyrůst v nás. A jak se to dělá?

Dělá se to takto:

Malá pravda, se má zato, říká toto: Kdo najde v pravdě život, ten bude pravdou. A ta velká pravda říká toto: Kdo najde v malé pravdě pravdu, bude pravdou.

Tento rozdíl je tvořen pochopením pravdy, kdy pravda se nedá řídit ani třídit, ale musí se přijmout právě tak jak je. Což dokáže jen málokdo, je to z toho důvodu, že pravda, se nedá rozlišovat, ale musí se přijímat celá. Toto je celá pravda, která zahaluje pravdu. To, že někteří lidé dokáží najít pravdu je otázkou poznání Boha v sobě, a tak se rozhodne poznat i jeho pravdu a ta pravda bude pravda všech.

Toto je to hlavní, co jsem chtěl říci. Děkuji Vám za pozornost.

J.H.