Kdo pochopí tuhle zprávu nebude odbyt Bohem, ani kdyby nebyl z jeho lůna

Jediné slovo a budeme jako Vy lidé, kteří Ví. Takovými slovy častujeme slovy člověka, který píše vše, co psát má. Z jeho pera vzniká pokrok, který bude pokrokem lidstva, až pochopí lidé jeho vzkaz.

Být malý a nejmenší na celém světě, takový střípek všeho (pracovní název)

Být nejmenší, co to znamená? Znamená to, že velikost všeho je nejmenší, a přitom i největší, podle toho, jak my chápeme velikost? Je to pravda, nebo lež? Pravda je to zčásti, kdy lží se nedá nazvat pravda, která mě dvě tváře. A právě o tomto bych rád Vám pohovořil.

Pravda, že má dvě tváře? Jak je to možné, povídej přeci.

Na samém počátku pravdy stál jeden člověk a nebyl to jen tak ledaskdo. Byl to člověk, který se jmenoval: Skutečný člověk. Tento skutečný člověk se stvořil z Božství právě tímto:

Bůh vyřkl jedno slovo, a to stvořilo život. Jaký by to byl život, bez toho, kdo by vévodil životu a slovo dalo slovo a byl stvořen skutečný člověk. Tento skutečný člověk si řekl, jsem. A to JSEM, bylo jako být v Bohu i bez Boha a byl právě takto. To bytí bez Boha nejde jen tak. Je to nejvyšší Božství, které prožije samo sebe, jako bez sebe. Je to vysoká hra, přesto lidská.

Tato hra má jediného vyzyvatele a tím je život, který produkuje vše a co je tedy životem? Životem je poznatek života, který je Božstvím ve své podstatě. Nyní si musíme vysvětlit co je onou podstatou života. Podstata života vznikla z lidského a to takto:

Lidské se probudilo k životu a bylo, Člověk se probudil k životu a byl. Takto se probudilo vše do jednoho a člověk stál uprostřed dění. Toto tajemství bude skryto mezi řádky dalšího psaní. Proto uvedu jeden princip, který není principem Božství, ale lidství:

Bylo nebylo a člověk byl. Toto není pohádka, ale příběh, který je pohádkou. Taková je pravda, že pohádky života, které žijete jsou pohádkami Božství, které žije s Vámi. Proto žijte nejvyšší život tak, jak vévodí Božství životu:

V lásce a pokoře života, který budete nazývat vším. Jen tímto pochopíte vše, co pochopit máte.

Toto tajemství je určeno jen vyvolencům, kteří dočetli až sem a co bude dál? Dál bude život, který bude Bohem a bude to život vskutku líbivý, protože bude obsahovat vše.

Tímto se loučím a přeji Vám hodně zdaru v dnešním dni, který je výjimečný svým postojem k životu ne tím, co vytvořil, ale tím, co bude vytvořeno Vaším životem.

Přeji hezký den

J.H.