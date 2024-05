Kdo najde cestu k vítězství?

Kdo najde v tichu Božství, ten najde vše jako jedno v tom, co tvoří. Protože ticho je základ všeho stvoření, kdy v tichu se rodí vše.

U zrodu myšlenky stál ten, kdo hovoří jako ten, kdo jde

Jedině těmito slovy pochopíte, o co jde této filosofii, jde o poznání těla i duše. Kdy duše je jako tělo a tělo jako duše. Jen se nebát jim dát to co potřebují