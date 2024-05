Dluhová oprátka

Kdo bude se snažit žít na dluh, bude platit v budoucnosti víc. Jak to pochopí lidé dnes, kdy dluhy nikoho nezajímají?

Je výroba dluhu poznatkem, který způsobí velký krach? (pracovní název)

Dluh jsou peníze a peníze nejsou dluhem. Takto by se mělo začít. Tento začátek, však kulhá, když si uvědomíte, že FED tiskne dolary, kterou jsou čistým dluhem a ničím jiným. Tato dluhová spirála však praská a svět již nechce dolar. Tomu se říká pokrok, který prozře s poznatky, že dluhem nemůže být člověk živ. Bude to celá ekonomika, co klesne a dluh se stane takovou přítěží, že nemohu říci, co bude dál. Ovšem dalo by se říci co přijde potom.

To potom znamená jediné. Svět si uvědomí a lidé rovněž, že dluhy nejsou peníze, ale že to je odložená spotřeba. A ta současná je na tak dlouho, že ani generace našich dětí by nedokázala tyto odložené peníze nedokáže splatit. Celé by to dalo shrnout do slov proroka:

Dát dluh na první místo může jen blázen, který uvěří slibům o lepší budoucnosti, když jeho budoucnost ho nezajímá.

Tento výrok pochází z biblických časů, kdy dluh byl skutečnou přítěží a dneska se to stane podobným způsobem. Tito lidé nebudou chápat proč se tak stane, ale po čase pochopí každý, že dluh nejsou peníze, ale že to je odložená spotřeba.

Dalo by se psát dlouho a myslím, že každého napadne, co kdyby neexistoval úrok, to by vše vyřešilo, přeci, ne? Ano pomohlo by to, jenže bez úroku by dlužná částka bobtnala ještě víc. Úrok je de facto forma regulace úvěru a člověk by to takto měl chápat. Dalo by se mluvit dále, jenže jak tedy dál? Myslím, že slova, která vyřknu budou platit za celkem dlouhý čas, přesto lidé na ně musí přijít sami:

Kdo pomyslí na peníze, ten má na mysli práci. Kdo se vyhýbá práci, ten pochopí peníze dluhem, kdo chápe peníze jako práci, pro toho má regulace smysl tím, že dluhem nebude poměřovat svět, ale prací. Takto by měl poměřovat svět každý člověk.

Tato doba, co přichází udělá toto poznání, jenže nedá se již říct víc dnes, protože prvně musí být hůř a pak se dá přinést řešení. Kdybych mluvit o řešení již nyní, nic byste nepochopili, protože všichni považujete dluh jako peníze a nevidíte již práci.

Tohle jsem chtěl říci, právě tohle jsem měl na jazyku.

Děkuji Vám za pozornost.

J.H.