Co sleduje veřejnoprávní Česká televize uvedením dokumentu „Kuciak - vražda novináře“ dnes

večer na ČT2? Proč zrovna nyní, krátce po politicky motivovaném atentátu na demokraticky zvoleného premiéra Slovenské republiky Roberta Fica?

19. května 2024 jsem tady zveřejnil článek „ Charta 2024 aneb na stará kolena disidentem“. Po pár minutách byl administrací blogu odstraněn s tím, že mi paní Helena Skočová napsal toto: „Váš článek jsme byli nuceni stáhnout z hlavní strany Blogu iDnes pouze na váš soukromý blog, protože odporuje Kodexu blogera, resp sekci nazvané Reklama na blogu.“ A pokud prý nedovolené reklamní prvky odstraním a dám jim vědět, že to na homepage vrátí. Bohužel mi nenapsala, co konkrétně jim vadí, a tak jsem se na to vykašlal. Konec konců nebylo to poprvé a asi nikoli naposled. S tím kodexem blogera prostě manipulují jak se jim to hodí do krámu.

Podobně jako naše veřejnoprávní televize, která dlouhodobě manipuluje s veřejným míněním tím, že rezignovala na to co má mít v popisu práce v oblasti zpravodajství. U moderátorů zpravodajských i diskuzních pořadů na první dobrou vidíte i slyšíte, které straně potažmo kterému klubu fandí a koho rádi nemají. Objektivita je pro ně neznámý pojem.

Vidíme to dlouhodobě. Spříznění novináři a moderátoři s Fialovou vládou se drží hesla „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej“ a podle toho to vypadá ve většině médiích včetně té „veřejnoprávní“, kterou musím platit, i když nemám potřebu ani chuť ji sledovat. Aby bylo jasno, nemám problém zaplatit za kvalitní produkt, který uspokojuje mé potřeby. To však není případ České televize. Ano, občas na ni koukám. Naposledy na finálový zápas MS v hokeji. Ale to bych si klidně zaplatil. Bohužel možnost volby nexistuje. Osobně jsem toho názoru, ať si ČT platí jen ti, kdo ji sledují...

Bohužel veřejný zájem není v médiích totožný s tím, co chce nebo očekává většina diváků, posluchačů nebo čtenářů. Dovedu si představit, komu se ten dokumentární film líbit bude, a komu ne. Líbit se bude především těm lidem potažmo politikům, kteří nenávidí Fica, a kteří každý den přispívají k rozdělování společnosti a šíření té „správné nenávisti“ přestože se zaštiťují pravdou a láskou.