Paní senátorka Kovářová mi mluví z duše. Napsala v podstatě všechno, co si o ČT myslím

již dávno. Bohužel komentář pro MF DNES je v prémiové sekci, takže se s vámi podělím o její i můj úhel pohledu na televizi, kterou prakticky už taky dávno nesleduji. S výjimkou předpovědi počasí v 18:55

Daniela Kovářová napsala pravdu, která se mnohým nebude líbit. Napsala totiž, že její vysílání není a ani nemůže být nezávislé na státu, protože stát ji zákonem zřídil a tudíž ji i úkoluje. Teoreticky by měla býti nestranná, ale tady podle ní i podle mne zcela selhává. „Měla být rozhodčím, ale dává sama góly v dresu jednoho z týmů. Není nestranná. Naopak je vysoce stranická“ vyjádřila jednoznačně svůj názor Kovářová.

Podle senátorky by bylo v takové situaci dobré položit si otázku, zda takovou veřejnoprávní televizi vůbec potřebujeme, když spotřebuje asi 8 miliard korun ročně a po plánovaném zvýšení koncesionářských poplatků spolkne zřejmě ještě víc.

„Já ji třeba k ničemu nepotřebuji, protože se nedívám na žádnou televizi, podobně jako to má i třeba většina mladých pod třicet let. Tuhle mi na síti někdo řekl, že v tom případě mám být potichu a do diskuse vůbec nezasahovat, protože se mě netýká. Jenomže to neměl pravdu (nemluvě o tom, že jako senátorka mám přece všechny projednávané zákony a výroční zprávy v popise práce). Především žiju ve společnosti, kterou Česká televize spoluutváří podle své vůle, ovlivňuje ji a modeluje. Nově má navíc Česká televize i bojovat s dezinformacemi. Takže byť se na ni ani v budoucnu dívat nemusím, bude i bez ohledu na to ovlivňovat všechny, co ji sledují, mé sousedy, spoluobčany, voliče. A konečně na Českou televizi musím povinně přispívat. I když jde o částku nevelkou, kdyby mi zůstala, mohla bych ji vydat za korálky, za zmrzlinu, za pivo, za knihu nebo za pár litrů benzínu,“ podotkla.

Vyjádřila též názor, že místo navyšování koncesionářských poplatků by ČT měla šetřit, neboť nikdo nemůže mít všechno, nač si ukáže a musí se občas uskromňovat.

Paní senátorce je rovněž divné, že chce někdo měnit fungující systém plateb za veřejnoprávní média. „A pokud chceme výběr měnit, proč ze všech možných způsobů volíme ten nejpitomější, který navíc tolik lidí štve, že,“ kroutila hlavou.

I já osobně si myslím, že vůbec nejjjednodušší by bylo financování ČT jejím navázáním přímo na státní rozpočet.

„Jenomže když to řeknete nahlas, okamžitě vás zavalí kritikou a urážkami ti, co se zaklínají údajnou nezávislosti České televize. Tvrdí, že pak by chudinka televize prý musela na slovo poslouchat politiky, kteří by každoročně při schvalování rozpočtu ovlivňovali její nezávislost a vnucovali by jí svou vlastní vůli. Jenomže tenhle argument je pitomost velká jako věž. Na státní rozpočet je navázána řada na vládě nezávislých institucí, úřadů a kontrolních orgánů, jejichž činnost je z principu nezávislá – například Ústavní soud a všechny soudy vůbec, Nejvyšší kontrolní úřad nebo dokonce Úřad pro dohled nad financováním politických stran a hnutí. Kdo se zaklíná nestranností a nezávislostí v boji za televizní poplatky, ten vlastně tvrdí, že schvalováním rozpočtu stát politicky ovlivňuje obsah činnosti jednotlivých na vládě z principu nezávislých institucí,“ přiblížila své uvažování o ČT k závěru senátorka Kovářová.

Kdo by měl zájem a má možnost přečíst si i prémiové články, tak celé je to zde

KOMENTÁŘ: Nezávislá ČT? Jak se z televize stala politická strana - iDNES.cz

PS A teď jsem zjistil, že paní senátorka to zveřejnila i na svém blogu zde

Nezávislá Česká televize? - Blog iDNES.cz