Mezi mistrovstvím světa v hokeji a fotbalovým Eurem aneb nejúspěšnější roky českého sportu

Letošní rok je pro českého hokejového a fotbalového fanouška mimořádně atraktivní. Po domácím MS v hokeji následuje fotbalové Euro v sousedním Německu. Dokážou naši fotbalisté navázat na hokejisty?

Čeští sportovci se od počátku existence samostatné České republiky (tedy od roku 1993) mohou pochlubit dlouhou řadou skvělých úspěchů, avšak marná sláva, nejvíce ceněné jsou ty hokejové a fotbalové, což ostatně potvrzuje i právě skončené hokejové mistrovství světa, kde naši hokejisté vybojovali zlaté medaile.

Kromě čerstvě získaného titulu tak v české kolektivní hokejové paměti stále jako diamanty září Nagano 98, zlatý hattrick a také vítězství na MS v letech 1996, 2005 a 2010. Úžasným sportovním výkonem pak je i stříbro z fotbalového Eura 1996 a bronz z fotbalového Eura 2004.

Výše uvedené úspěchy jsou výkladní skříni České republiky a vybaví si je každý, kdo se jen trochu zajímá o český sport. Pokud se ovšem zabýváme výčtem největších českých hokejových a fotbalových úspěchů, neměli bychom zapomenout ani na jejich kombinaci. Když to uděláme, uvědomíme si, že naprosto nepřekonatelný byl rok 1996, kdy se podařilo vyhrát hokejové mistrovství světa ve Vídni a dostat se až do finále fotbalového Eura v Anglii.

Tímto postupem však vyplavou na povrch i jiné roky, které obecně za nijak zvlášť úspěšné považovány nejsou, přesto si však zaslouží naši pozornost. Jde např. o rok 2006, kdy jsme na hokejovém MS v Rize vyhráli stříbro, v Turíně na ZOH bronz, a kromě toho jsme se také poprvé (a bohužel prozatím) naposled zúčastnili MS ve fotbale, které se tehdy konalo v Německu.

Dalším úrodným rokem byl z tohoto pohledu i rok 2012, kdy jsme na hokejovém MS ve Švédsku a Finsku vybojovali bronzové medaile (na 10 let poslední) a zároveň jsme na fotbalovém Euru v Polsku a na Ukrajině dokázali postoupit ze skupiny (což se nám podařilo zopakovat až v roce 2021 na Euru 2020). Jako určitou kuriozitu lze konečně zmínit souběh hokejového zlata z roku 2000 z Petrohradu s naší účastí na fotbalovém Euru v Nizozemsku a Belgii a na fotbalovém turnaji LOH 2000 v Sydney.

Rok 2024 je z hokejového hlediska fenomenální, teď je na fotbalistech, aby se i oni pokusili navázat na úspěchy z předchozích let. Konkurence je samozřejmě mimořádně silná, nikdo asi nečeká, že zopakujeme rok 1996 (i když bychom si to asi všichni přáli). Postup do osmi– nebo dokonce čtvrtfinále by nicméně našemu fotbalovému týmu velmi slušel. Letošní rok by se tak mohl zařadit mezi roky, kdy uspěla nejen hokejová, ale i fotbalová reprezentace. Úvodní zápas se hraje již 18. června v nedalekém Lipsku. Doufejme, že čeští fanoušci vytvoří našemu týmu domácí prostředí, což přispěje k tomu, že favorizovanému Portugalsku s hvězdným CR7 sebere cenné body!