Mistryně světa ve skoku do řeči

Skáčete rádi lidem do řeči? A víte, že se to nemá? Tedy pokud nejste genderově nebo věkově na společenském žebříčku výš než oběť vašeho skoku, tak je to dle regulí slušného chování nepřípustné nebo přinejmenším neslušné.

Když už tu máme sportovní klání ve skoku do dálky, do výšky, o tyči, trojskoku nebo skoku do vody, proč bychom nemohli zavést i disciplínu ve skoku do řeči. Vždyť už Spejbl s Hurvínkem se v jedné epizodě zmiňovali o skoku do šířky a třeba takový skok pro něco je veskrze užitečný. Zvlášť pro nás sklerotiky.

„Honzo, byl bys od té lásky a skočil mi na půdu pro brejle? Já si je tam zapomněla při věšení prádla, tady ve sklepě je šero a mohla bych ti skopnout lahváče ze sedmého schodu.“

„Jasně Soni, už ti pro ně běžím.“

Nicméně zpět ke skokům do řeči. Máme jednu známou, která by v této disciplíně mohla z fleku reprezentovat naši republiku, na mistrovství světa by měla zlato jisté a pravděpodobně by se dostala na bednu dokonce i v olympijském klání. Jinak je tato dáma velice pohostinná a ráda pozve své přátele, kterým by se rozdala. Jenomže jakmile lidé odloží příbor, otřou si ústa do ubrousků a chtějí se věnovat lehké konverzaci, rázem je problém.

Je neděle večer, Petr se pohodlně opře v lehátku na terase, zapálí si doutník a spustí: „Soňo, Honzo, včera jsme tady měli vnoučata, já je vzal na kola a představte si, že jsme dojeli až...“

„Zapomněl jsi říct, že zatímco jste se flákali na bicyklech, já celej den uklízela a vařila, aby tady byl pořádek a abyste měli co jíst,“ skočí mu do řeči Pavla a zabodne do něj vyčítavý pohled.

„Promiň, drahá, vždyť jsem ráno vyluxoval, než přijeli. No, po cyklostezce jsme dojeli až do...“ Pokusí se Petr navázat na svoje slova.

„Jo, ale nevysypal jsi lux, víš, kolik je v tom roztočů?!?“ Přitvrdí Pavla dalším mistrným skokem do jeho řeči.

„No, byli jsme až... dojeli jsme... děcka si to náramně...“ Petr teď už s určitými obtížemi hledá nit svého sdělení.

„A Romance jsi měl dát na talíř prsíčka, víš přece, že ona kuřecí stehna nejí.“ Triumfuje Pavla.

Petr je jejím tematicky tuplovaným útokem už natolik zmatený, že zmlkne, stáhne se hlouběji do lehátka, omylem si šlukne z doutníku a rozkašle se.

„Vždyť ti furt říkám, že bys měl konečně přestat s tím kouřením!“ Uzavře Pavla vítězoslavně svůj skokanský boj, napije se aperolu a zapálí si cigaretu. Nu a my už se nedovíme, kam vlastně Petr se svými vnoučaty předchozího dne dojel a jakou z toho měla ta drobotina radost. Tedy pokud nám to nesdělí později večer, když už jde Pavla spát a on nás kousek doprovodí, aby vyvenčil jejich jezevčíka.

Tohle byla jen malá ukázka mistrovského výkonu skokanky do řeči a já si kladu genderově poněkud nekorektní otázku, zda jsou v tomto sportu zdatnější ženy nebo muži. Co myslíte? Když tak písněte do diskuse. Ať tak či tak, dlužno dodat, že Petr je ocenění hodným velice tolerantním a přizpůsobivým manželem, leckdo jiný na jeho místě by to s Pavlou nevydržel a dávno by si našel nějakou partnerku, která je v této disciplíně mnohem méně zdatná. Tento fakt jen podtrhuje starou známou pravdu, že soužití s vrcholovými sportovci nebývá jednoduché.

Nicméně ani Pavla to nemá tak úplně snadné. Prosadí-li náš olympijský výbor zařazení skoku do řeči mezi olympijské sporty, bude se tato nadějná borkyně muset poohlédnout po nějakém kvalitním tréninkovém prostředí.

V práci na poradách? Ano, to je sice skvělé místo, kde si kolegové se svými úžasnými nápady a ještě úžasnějšími výsledky hojně skáčou do řeči, halasně se u toho překřikujíce, ale pro naši Pavlu to zas až tak vhodné bohužel není. Neměla by tam totiž žádné sparingpartnery, protože zastává místo šéfové a málokdo si ji troufne přerušovat.

Jediné místo, které mě napadá, je klasické české restaurační zařízení. Představte si zcela zaplněný lokál, u každého stolu sedí několik lidí a každý z nich chce ve stejnou chvíli sdělit kamarádům svůj názor, který je podle něj nejsprávnější a nejdůležitější. Hodiny na stěně ukrajují z večera a s každým dalším půllitrem či sklenkou atmosféra nabírá na obrátkách. Ke konci mluví už jen ti nejzdatnější, ostatní nemají nejmenší šanci dostat se ke slovu.

Ano, to bude pro naše budoucí olympijské borce a borkyně to pravé. Garantuju vám, že s takovou průpravou hravě dosáhnou i na zlatou medaili ve skoku do řeči bez ohledu na to, zda budou jejich soupeři na společenském žebříčku výš nebo níž.