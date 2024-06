Smútok je cena, ktorú platíme za lásku

Smútok, ako som sa naučila, je len láska.Je to všetka láska, ktorú chceš dať, ale nemôžeš.Všetka tá nevyčerpaná láska sa zhromažďuje v kútikoch tvojich očí, tvorí hrču v krku a tlak v hrudi.Smútok je len láska, ktorá nemá kám ísť.

Tú noc pred viacerými rokmi som preplakala mnoho sĺz za jediný večer bez hviezd.

Siahla som vtedy po vreckovke, tenkej papierovej — myslela som na krehkosť života. Svet bol tichý a pochmúrny. Bolesť ma bolela, ale nenasledovali ju slová. Ten večer neprišiel žiadny text na WhatsApp „Dobrú noc, moja tekvička“. Áno, moja stará mama bola v skutočnosti „na rade“. Už nebola on-line.

Bolo v nej teplo ako v lete. Skutočný maják, altruistický a vytrvalý. Stĺp sily, ktorý rozžiaril tmu a privítal ma doma. Nehľadala ľudí na záchranu, nechcela ich spasiť, lebo o to sa už postaral „niekto iný“. Len tam stála a svietila. Ako do plameňa ich vtiahla dovnútra. Jazvy po každej búrke sa jej vryli do kože. Tento smútok ju urobil láskavou, obmäkčil jej srdce a posilnil jej charakter. Jej bolesť bola maskovaná stuhou humoru, vždy dokázala objaviť pozitívny význam v nežiaducich udalostiach. Rozprávanie príbehov je dôležitým aspektom ľudského bytia a jednou z tradičných úloh starých rodičov je „rozprávač“. Jej mimoriadny dôvtip jej umožnil nadviazať konverzáciu s takmer kýmkoľvek ochotným počúvať.

Je pravda, že predtým, „ako prejdeme na druhú stranu“, prekonáme životnú trajektóriu. Opätovné prežívanie malých príbehov, nukleárnych epizód, ktoré sa odvíjajú od sekvencie žitia života. Možno získať hlbšie pochopenie prostredníctvom alternatívnej optiky. Tieto spojenia sa realizujú až po tom, čo sa usadí prach. Jej Lifebook bol až po okraj nabitý dlhými kapitolami a bohato farebnými zážitkami. Boli tam celoživotné lekcie vtesnané do prežitých rokov. Jej myseľ vždy presvedčila jej telo, že je silnejšie, než bolo. Až jedného dňa to tak nebolo a prišiel čas rozlúčiť sa.

Je ťažké sa pohybovať vo vlnách smútku, sú seizmické a nepredvídateľné. Smútok je sila energie, ktorú nemožno ovládať ani predvídať. Napriek tomu, že som to vedela, moja myseľ sa to snažla logicky vysvetliť. Chcela som odpovede, ale žiadne neboli v dohľade. Len hory článkov k dispozícii na pitvanie. Ale smútok je tekutý, je jedinečný, ako vzťah k milovanej osobe.

Smútok je cena, ktorú platíme za lásku. Tento proces prináša transformáciu a hlboký rast a odhaľuje procesy, ktoré roky driemali. Neexistuje žiadny „najlepší spôsob“. Správna cesta je tá, ktorá sa zdá najsprávnejšia, nech už to znamená čokoľvek. Existujú slová, ktoré si želajú narodiť sa, ako východisko pre túto bolesť.

Smútok, keď príde, nie je taký, ako by sme ho očakávali. A keď to príde, utká to samotnú niť nášho bytia. Keď stratíme lásku, stratíme tú časť seba, ktorá milovala – časť, ktorá nás, v závislosti od veľkosti lásky, môže priblížiť k tomu, kým sme.Joan Didion

Niekedy je dobré cestu smútku absolvovať sám. Celé to bolo chaotické. Smútok neprichádzal v piatich úhľadne zabalených fázach, bol chaotický a mätúci, kolísal. Nespočetné množstvo emócií rôznej intenzity sa objavovalo sporadicky, často vtedy, keď sa to najmenej očakávalo. Cítila som sa nepripútaná, nahnevaná, stratená a zmätená. Otupená, vinná a nevyspatá. Z toho plynie ponaučenie, že všetko má svoj čas. Čas na pokoj a čas na chaos. Niekedy sú vlny zhovievavé a niekedy sú ohromujúce. Nájsť východisko pre bolesť – čítať, starať sa o záhradu, bežať maratón... Nájsť niečo zmysluplné, pomôže to procesu hojenia. Zotavenie sa zo straty je cestou nádeje, uzdravenia a pokoja.

V ľudskom živote sú dôležité tri veci: prvou je byť láskavý; druhou je byť láskavý; a treťou je byť láskavý. Henry James

Svet zúfalo potrebuje viac láskavosti, viac súcitu a viac ľudskosti, možno teraz viac, ako kedykoľvek predtým. Bolesť zo straty osoby, ktorú som milovala, bola len jednou pripomienkou tejto skutočnosti. Niektorí priatelia sa vyhýbali diskusii o tejto téme, kvôli ich vlastnému strachu zo smútku.

Sezónne priateľstvá, ako jesenné lístie, opadnú. Splnili svoj účel. Svoje miesto si nájdu. Potom sú tu celoživotní priatelia, títo jednotlivci rezonujú na najhlbšej úrovni. Lesknú sa a žiaria, znovu roznecujú iskru, keď naše vlastné svetlo zhasne. Títo priatelia rozumejú medzerám medzi slovami, ktoré zostali nevypovedané. Títo priatelia sú ako slniečko pre dušu, zdieľanie spoločného spojenia, vzájomného porozumenie, aj tichej bolesti. Pripomínajú krásu, i keď sa občas vytratí zo sveta.

Väčšina ľudí v živote len hľadá bezpečné miesto, kde by mohli byť sami sebou – priestor, kde sa cítia videní, počutí a milovaní-bezpodmienečne. Nežná, láskavá starostlivosť o ľudské bytosti nikdy nezostarne.

Či už je to okolo nepriaznivej prognózy, alebo keď je čas na ťažké rozhovory, je upokojujúce dôverovať intuitívnemu poznaniu. Napriek tomu, že ma informoval lekár, vedela som, že jej odchod bude rýchly. Cítila som to a ona tiež. Tak som jej nemocničné oddelenie vyzdobila malým kúskom domova. Krásne sentimentálne kúsky, rodinné fotografie, žiarivo farebné kvety. Bol tam dokonca aj balón, na ktorom bolo napísané „Vitaj čoskoro doma“, ako keby bola vôbec taká možnosť. Uistila som sa, že nič nezostalo nevypovedané, vyprázdnila som svoje srdce všetkým poďakovaním, milujem ťa, odpusť a prosím. A na druhý deň bola preč.

Dúfam, že je pravda, že človek môže zomrieť a nielen ďalej žiť v iných, ale dať dar života, ako to veľké vedomie života. Jack Kerouac

Z horiacich uhlíkov straty vzniká popolavá pokora. Strata človeka, ktorého som milovala, ma naučila lekcie, o ktorých som si nikdy nemyslela, že by som sa ich mala naučiť. Je pravda, čo sa hovorí, neexistuje učiteľ, ktorý by sa podobal skúsenostiam. Dnes som vďačná za dar jej života a nezmazateľnú stopu vtlačenú do môjho srdca. Jej odchod zanechal smútok v mojom srdci, ale rozhodla som sa ho vyplniť láskou, svetlom a jasom.

Objavila som príšernú presnosť všetkých nadužívaných klišé. Jej odchod vo mne zanechal obnovený záväzok k vlastnému životu a k obohateniu životov ľudí okolo mňa. Vďačnosť je plnosť srdca, ktorá nás posúva od obmedzení a strachu k expanzii a láske.

Prijať viac zdravých áno, ale i zdravých nie. Hovoriť si pravdu, nech je to akokoľvek ťažké. Postaviť sa za seba. Požiadať o odpustenie, keď je to potrebné, a ospravedlniť sa. Prežívať každý prítomný okamih s rovnakou dôležitosťou a vďačnosťou. Všetko sa počíta.

Jej láskavosť pokračuje a jej odkaz žije ďalej: „Hovor láskavo, kráčaj a rob to, čo si situácia vyžaduje. Všetci bojujeme v bitkách – niektoré sú tichšie iné nie. Láskavosť a múdrosť sú úžasná kombinácia. Keď treba, buď múdra. Ale vždy sa rozhodni byť láskavá.“